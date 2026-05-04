उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को झटका! कांस्टेबल की पत्नी को देना होगा ₹25 लाख का बीमा
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज, मृतक कांस्टेबल की पत्नी को 25 लाख रुपए का बीमा लाभ देने का आदेश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 4, 2026 at 9:21 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही मृतक कांस्टेबल की विधवा पत्नी को 25 लाख रुपए का बीमा लाभ देने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कमियों के कारण किसी लाभार्थी को उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.
क्या है मामला? बता दें कि नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल थे. साल 2015 से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में अपना वेतन खाता संचालित कर रहे थे. अगस्त 2021 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी दमयंती नेगी ने बैंक की 'कॉम्पलिमेंट्री पुलिस एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर' योजना के तहत 25 लाख रुपए के दावे के लिए आवेदन किया था.
बैंक ने इस दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुलिस विभाग की ओर से भेजी गई 676 कर्मचारियों की सूची में नरेंद्र सिंह नेगी का नाम शामिल नहीं था. बैंक का तर्क था कि चूंकि उनका नाम सूची में नहीं था, इसलिए उनका बीमा कवर प्रभावी नहीं हुआ. इसके खिलाफ विधवा ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में अपील की, जहां से उनके पक्ष में निर्णय आया था.
एकल पीठ के आदेश को बैंक ने विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि योजना की मुख्य शर्त केवल ये थी कि पुलिसकर्मी का वेतन खाता बैंक में सक्रिय होना चाहिए और उसमें नियमित वेतन क्रेडिट होना चाहिए. मृतक कर्मचारी इन सभी शर्तों को पूरा करता था.
अदालत ने बैंक की दलीलों को 'मेरिट विहीन' बताते हुए कहा कि बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक को स्वयं करना था. यदि पुलिस विभाग और बैंक के बीच समन्वय की कमी के कारण कर्मचारी का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका, तो यह एक प्रशासनिक चूक है. इसके लिए मृतक के परिवार को दंडित नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने ये भी रेखांकित किया कि बैंक मृतक के स्टेटस से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता. क्योंकि, उसी खाते में सालों से वेतन आ रहा था और उस पर ऋण भी स्वीकृत किया गया था. बैंक की ओर से समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ देना और केवल सूची का बहाना बनाकर इस दावे को रोकना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और मनमाना कदम माना गया.
आखिरकार खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए बैंक को आदेश दिया कि वो दमयंती नेगी को 25 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान करें. इसके साथ ही अदालत ने पात्रता की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 5 फीसदी वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया.
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