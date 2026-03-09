हल्द्वानी डबल मर्डर केस के दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश, जानिए पूरा मामला
साल 2017 में हल्द्वानी के डहरिया में हुई थी दो महिलाओं की हत्या, आरोपी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी को रिहा करने के आदेश
नैनीताल: हल्द्वानी के डहरिया में 22 फरवरी 2017 को हुई दोहरे हत्याकांड के आरोपी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी की जमानत प्रार्थना पत्रों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, जिला सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने दोनों को दो हत्या एक साथ करने के मामले में 22 जून 2023 को आजीवन की सजा सुनाई थी. इस आदेश को दोनों ने अलग-अलग वाद दायर कर नैनीताल हाईकोर्ट में साल 2023 में चुनौती दी. अब उनकी ओर से दोनों वादों मे अपनी जमानत के लिए आवेदन किया गया. अब कोई ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला? पीड़ित ने 21 फरवरी 2017 को रात करीब 10 बजे अपनी पत्नी और माता को फोन किया था, लेकिन 22 फरवरी 2017 को दोपहर उसे बताया गया कि उसकी पत्नी और माता की हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी है. पीड़ित की तरफ से जब इसकी शिकायत की तो पुलिस ने कुछ ही समय में इस घटना में शामिल आरोपियों को खोज निकाला.
घटना में शामिल जो दो लोग थे, उसमें से एक का नाम अख्तर अली और दूसरे का नाम महेंद्र नाथ गोश्वामी था. अख्तर अली उनके घर में भी काम कर चुका था. जमानत प्रार्थना पत्रों में हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है. दोनों की हत्याएं खुले में हुई है. वहां पर कोई भी आ जा सकता था. वारदात के समय कोई नहीं था.
सूचना के आधार पर एक स्क्रूड्रावर, खून से सनी कमीज और कुछ अन्य सामान खुले में से बरामद की गई, लेकिन उनसे नहीं. जिसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच से हुई. इससे ये साबित नहीं हो सकता है कि उन्होंने अपराध किया है. इसलिए दोनों को संदेह का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा किया जाए. मामलों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए.
