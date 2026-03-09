ETV Bharat / state

हल्द्वानी डबल मर्डर केस के दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: हल्द्वानी के डहरिया में 22 फरवरी 2017 को हुई दोहरे हत्याकांड के आरोपी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी की जमानत प्रार्थना पत्रों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, जिला सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने दोनों को दो हत्या एक साथ करने के मामले में 22 जून 2023 को आजीवन की सजा सुनाई थी. इस आदेश को दोनों ने अलग-अलग वाद दायर कर नैनीताल हाईकोर्ट में साल 2023 में चुनौती दी. अब उनकी ओर से दोनों वादों मे अपनी जमानत के लिए आवेदन किया गया. अब कोई ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला? पीड़ित ने 21 फरवरी 2017 को रात करीब 10 बजे अपनी पत्नी और माता को फोन किया था, लेकिन 22 फरवरी 2017 को दोपहर उसे बताया गया कि उसकी पत्नी और माता की हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी है. पीड़ित की तरफ से जब इसकी शिकायत की तो पुलिस ने कुछ ही समय में इस घटना में शामिल आरोपियों को खोज निकाला.