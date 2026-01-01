उत्तराखंड के जेलों में बंद कैदियों के अपील रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश, जानिए पूरा मामला
'जिन कैदियों की अपील दाखिल नहीं हुई, उनके रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं' यह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हैं.
By PTI
Published : January 1, 2026 at 5:28 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में जेलों में सजा काट रहे कैदियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जेलों में सजा काट रहे उन कैदियों के रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं, जिनकी अभी तक अपील दायर नहीं हुई है.
22 सालों से जेल में सजा काट रहा था कैदी, कभी दायर नहीं हुई अपील: दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान पाया कि अपीलकर्ता पिछले 22 सालों से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसकी अपील कभी भी हाईकोर्ट में दायर नहीं की गई.
ऐसे में मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निरीक्षण करने और उन कैदियों की संख्या की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिनकी अपीलें अभी तक हाईकोर्ट में दायर नहीं की गई हैं. ताकि, ऐसे कैदियों को वकील उपलब्ध कराए जा सकें और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके.
इस संबंध में एक वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि जेल में बंद कैदियों को आवश्यकतानुसार कानूनी सेवाएं प्रदान करना विधिक सेवा प्राधिकरण, जेल महानिरीक्षक और जेल अधीक्षकों की जिम्मेदारी है. ताकि, जिन लोगों की अपीलें अभी तक दायर नहीं की गई हैं, उनकी अपीलें दायर की जा सके.
एक अन्य मामले में एक अपील 1,299 दिनों की देरी से दायर की गई थी. मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पूछा था कि इन मामलों में देरी क्यों होती है? तब यह पता चला कि जेल में आने वाले लोगों और वकीलों की ओर से जिस प्रारूप में कैदियों से अपील की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी जाती है, उसमें यह दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है कि क्या कोई अपील दायर नहीं की गई है और यदि नहीं की गई है तो इसका कारण क्या है?
जैसे कि क्या कैदी को निजी वकील की आवश्यकता है या वो अपील दायर नहीं करना चाहता है? इस संबंध में अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित लोगों को एक संशोधित प्रारूप जारी किया है. इसके बाद जेल अधिकारी प्रत्येक कैदी की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि उसकी अपील दायर की गई है या नहीं? इसके आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा या अपील दायर करने में उनकी मदद करेगा.
ये भी पढ़ें-