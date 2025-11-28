ETV Bharat / state

विकासनगर आसन बैराज पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का आदेश, इस मामले पर भी हुई सुनवाई

विकासनगर के आसन बैराज पुलों के मामले में हाईकोर्ट सुनवाई, एक पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
नैनीताल: विकासनगर में आसन बैराज पुलों से आवाजाही मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने एक पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने का आदेश दे दिया है. पुल के खुलने से सीमावर्ती लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिलेगी. उधर, रुड़की के गन्दासपुर ग्रामसभा की भूमि पर कब्जा मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

सरकार ने बताया- मरम्मत के बाद पुल सुरक्षित: मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में विकासनगर निवासी रघुनाथ सिंह नेगी और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि स्क्रू पुल की मरम्मत कर ली गई है. निजी एजेंसी से इस पुल की जांच करवाई गई है. जिसमें पुल को सुरक्षित माना गया है.

दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय: यूजेवीएनएल की ओर से इस पुल को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को स्थानांतरित कर दिया गया है. इसके रखरखाव की जिम्मेदारी अब पीडब्ल्यूडी की है. प्रतिबंध के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जिस पर कोर्ट ने पुल को खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं, पीठ ने दुर्घटना की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और संबद्ध एजेंसी की तय कर दी.

क्या है पूरा मामला? विकासनगर निवासी रघुनाथ सिंह नेगी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि आसन बैराज से गुजरने वाली नहरों पर 60 के दशक में 15 पुल बनाए गए थे. इनमें से 5 पुलों की स्थिति खराब है. ये काफी जर्जर हालत में हैं. इन पुलों की क्षमता अधिक भार सहन करने की नहीं रह गई है. जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है. लिहाजा, इन पुलों की मरम्मत कराई जाए और भारी वाहनों के चलने पर रोक लगाई जाए.

गन्दासपुर ग्रामसभा की भूमि पर कब्जा मामले में सुनवाई: हरिद्वार के रुड़की के गन्दासपुर की ग्रामसभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों की ओर से कब्जा कर फसल उगाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार ने स्थिति रिपोर्ट पेश कर कहा है कि अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर खाली करने के आदेश दे दिए हैं. जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो रिपोर्ट सरकार ने पेश की है.

सरकार ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, उससे याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं हुए. उसने कोर्ट के सामने कहा कि अभी तक अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की है. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो रिपोर्ट सरकार ने कोर्ट में पेश की है, उस पर एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दें.

