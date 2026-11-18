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'तदर्थ रूप में दी गई सेवा अवधि को वरिष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़ा जा सकता' हाईकोर्ट का अहम आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि तदर्थ रूप में दी गई सेवा अवधि को वरिष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़ा जा सकता है. इस आदेश के बाद हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क) को उनकी प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति तिथि यानी 30 अगस्त 1989 से वरिष्ठता देने का निर्देश दिया गया था.

नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण नियमों के नियम 10 के तहत कर्मचारी को नियमितीकरण की तिथि से ही वरिष्ठता का लाभ मिलता है, न कि तदर्थ सेवा की प्रारंभिक तिथि से.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल एसीपी के लिए तदर्थ सेवा को गिनने का यह मतलब नहीं है कि वरिष्ठता में भी उसका लाभ मिलेगा. क्योंकि, वरिष्ठता वैधानिक नियमों से तय होती है. इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने सुरेंद्र दत्त बिजल्वाल समेत अन्य की ओर से दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया. न्यायाधिकरण के 6 मार्च 2025 के उस निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर दिया. जिसमें 6 अगस्त 2022 की वरिष्ठता सूची में संशोधन करने का आदेश दिया गया था. अदालत के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि तदर्थ रूप से दी गई सेवाओं को बिना विशिष्ट नियमों के स्वतः वरिष्ठता निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है. सिडकुल की 400 करोड़ रुपए की सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन पर सुनवाई: उत्तराखंड में सिडकुल की 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े केस पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. देहरादून निवासी अधिवक्ता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सिडकुल से 25 नवंबर तक जनहित याचिका में उनके खिलाफ पेश किए गए दस्तावेजों पर अपना शपथपत्र पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 नंबर को होगी.