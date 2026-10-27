उत्तराखंड के दो IPS अफसरों की प्रतिनियुक्ति मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ
आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 7:07 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंज हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में आईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग व अरुण जोशी को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन डीआईजी पद पर भेजने के आदेश को चुनौती देती दो आईपीएस अधिकारियों के मामले पर सुनवाई की. आज कई देर तक मामले पर सुनवाई हुई.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई हेतु कल भी जारी रखी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कैट की बैंच के द्वारा दिए गए निर्णय सहित अन्य स्थानांतरण नियमावली का अवलोकन करें. पूर्व में कोर्ट ने मामले को केंद्रीय न्यायधीकरण को भेजा गया था. जिसके खिलाफ सरकार ने उच्च न्यायलय में याचिकाएं दायर की थी. जिसमें कहा गया कि उनकी प्रतिनियुक्ति हो सकती है क्योंकि वे केंद्र सरकार के अधिकारी हैं.
मामले के अनुसार 2005 की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में उप महानिरीक्षक व 2006 के आईपीएस व आईजीस्तर के अधिकारी अरुण मोहन जोशी को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ़ में डीआईजी बनाया गया है.
गृह मंत्रालय की ओर से 5 मार्च 2026 को जारी हुए थे. इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने 6 मार्च 2026 को इन अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का आदेश पारित किया. जिसे इन अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से सवाल किया कि कितने पदों पर इस रैंक के कर्मचारियों को डेपुटेशन पर भेजा जाना है? कितने पद स्थायी हैं? जिसके जवाब में कहा गयक की 16 ऐसे पद हैं जिनको डेपुटेशन के आधार पर केंद्र में भेजा जा सकता है, बाकि राज्य सरकार के अधीन हैं. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
राम विलास यादव संपत्ति मामले पर भी सुनवाई: वहीं,उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोपी पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के अधिकारी राम विलास यादव की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए अगली सुनवाई आने वाली 29 अक्टूबर की तिथि नियत की है. कोर्ट ने सरकार से तब तक यह बताने को कहा है कि अभी तक इस मामले में क्या जांच हुई हैं. उससे कोर्ट को अवगत कराएं.
पूर्व आईएएस अधिकारी राम विलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वे उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं. इनके खिलाफ लखनऊ में एक व्यक्ति द्वारा आय से अधिक सम्पति रखने की शिकायत दर्ज की गयी. जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की. विजिलेंस टीम ने इनके लखनऊ , देहरादून व गाजीपुर ठिकानों पर छापा मारा. जिसमें आय से अधिक सम्पति अर्जित करने सम्बन्धी कई दस्तावेज मिले. यही नहीं यह संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पर थी. जांच करने पर इनके खिलाफ आय से 500 गुना अधिक सम्पति मिली. इसके आधार पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस आदेश को निरस्त करने को लेकर उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गयी.
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