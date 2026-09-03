हाईकोर्ट ने महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य को दी बड़ी राहत, भूमि विवाद गोलीकांड पर भी फैसला
नैनीताल हाईकोर्ट में आज अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई. जिसमें हरिद्वार से कई मामले जुड़े हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 3, 2026 at 5:43 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के एक पुराने भूमि विवाद से जुड़े गोलीकांड मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई.
अपीलकर्ता वेद प्रकाश शर्मा उर्फ पहलवान ने हरिद्वार के 5वें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के 14 जनवरी 2013 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी सोहन, कुलदीप सिंह उर्फ लखमीर सिंह और परमजीत सिंह को धारा 307/34 आईपीसी के आरोप से बरी कर दिया गया था. मामले के अनुसार, अपीलकर्ता ने 4 जुलाई 1999 को थाना ज्वालापुर, हरिद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रानीपुर झाल स्थित अपनी भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी आरोपी अवैध तमंचों के साथ वहां पहुंचे और उसे धमकाया. इसके बाद आरोपियों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया. बचाव में अपीलकर्ता ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायर किया, जिससे आरोपी लखमीर सिंह घायल हुआ.
जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था. इससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई में पाया कि अपीलकर्ता के बयान में कई विरोधाभास हैं. गवाहों के बयान घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि नहीं करते, एफआईआर और मेडिकल जांच में काफी देरी हुई तथा एक्स-रे रिपोर्ट में भी कोई असामान्यता नहीं पाई गई. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि घाव के स्वरूप को देखते हुए यह आत्म-निर्मित चोट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आरोपी पक्ष द्वारा भी अपीलकर्ता के खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा चुका है.
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है. निचली अदालत ने आरोपियों को बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा.
वहीं, दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के ग्राम जोरासी अहतमल, तहसील रुड़की स्थित ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के ग्राम जोरासी अहतमल, तहसील रुड़की स्थित ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता नसीमा ने यह जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को खसरा नंबर 205, खाता नंबर 00428, रकबा 0.2120 हेक्टेयर स्थित ग्राम सभा भूमि की संयुक्त सीमांकन, स्थलीय निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के सत्यापन का निर्देश दिया जाए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से संबंधित तहसीलदार के निर्देशों के आधार पर बताया गया कि राजस्व अधिकारी उक्त ग्राम सभा भूमि से अनधिकृत अतिक्रमण हटाने तथा भूमि को सुरक्षित करने हेतु उचित कार्यवाही कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी अपने मुवक्किल के निर्देश पर यही बयान दिया.
चूंकि राज्य सरकार पहले से ही अतिक्रमण हटाने, सीमांकन तथा ग्राम सभा भूमि को सुरक्षित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुकी है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस स्तर पर याचिका की कार्यवाही समाप्त कर दी. इसके साथ ही मामले में लंबित किसी भी अन्य आवेदन का भी निस्तारण कर दिया गया.
महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य को राहत: वहीं, एक और मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य को केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया गया था कि उसके पति ने उसकी जगह खुद को सदस्य के रूप में पेश किया था. निखिलेश घरमी द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक पति द्वारा महिला सदस्य के कार्यों का निर्वहन करने या बैठकों की अध्यक्षता करने का कोई ठोस सबूत नहीं हो, तब तक अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होता.
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