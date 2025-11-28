ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में एलटी टीचर्स पदोन्नति मामले की सुनवाई, मिली राहत भरी खबर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि इनकी एक अंतिम वरिष्ठता सूची बनाकर पेश करें. साथ ही उनको सभी पदोन्नति के लाभ दें.

आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठता सूची पेश की गई. जिसपर कोर्ट ने कहा कि एक अंतिम वरिष्ठता सूची बनाकर कोर्ट में पेश करें. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई. अगली सुनवाई हेतु खण्डपीठ ने आने वाले मंगलवार की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार प्रदेश के अनुसार एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हैं. इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाये. इस पद को पदोन्नति से भरा जाय न कि सीधी भर्ती से, क्योंकि वे वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं. सरकार ने उनको इसका लाभ नहीं दिया गया. जिस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया.

कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं. उनको ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ मिल चुका है. उनकी भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भुवन चन्द्र कांडपाल के केस के आधार पर की जाए. सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है. इस मामले में विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं. ये वर्ष 1990 से कार्य कर रहे हैं. इन्हें अभी तक की गई सेवाओं का लाभ तक नहीं दिया गया है.