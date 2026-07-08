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प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी, 3 हफ्ते में देना होगा जवाब, जानिए पूरा मामला?

नैनीताल: उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. आज पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोगित जी एकलपीठ में हुई.

क्या है मामला? बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ता पंकज कुमार के संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे. आरोप है कि इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता के स्थानांतरण एवं नई तैनाती का आदेश जारी कर दिया. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह खंडपीठ के निर्देशों की अवहेलना है.

याचिकाकर्ता की ओर से ये भी कहा गया कि उसकी ओर से शासन को प्रतिनिधित्व (रिमाइंडर) भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. अवमानना याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले में भारतीय वन सेवा (कैडर) नियमों और सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनिवार्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया. जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण रमेश कुमार सुधांशु से जवाब मांगा है.

पति की ओर से अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट में पति की ओर से अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को निरस्त कर दिया है. साथ ही कहा कि पत्नी को गरिमा के साथ जीने और अपने पति की आर्थिक क्षमता के अनुसार जीवन का आनंद लेने का अधिकार है. आर्थिक रूप से अपनी पत्नी को सहारा देने का विधिक दायित्व पति का है.