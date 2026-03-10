परिवहन निगम के एमडी को HC ने जारी किया अवमानना नोटिस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ा है मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 10, 2026 at 6:48 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में दिए गए फैसले का अभी तक अनुपालन नहीं करने पर एमडी परिवहन निगम के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने एमडी परिवहन निगम को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आधार पर अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मई 2026 की तिथि नियत की है.
पूर्व में खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की विशेष अपीलों को खारीज कर दिया था. पूर्व में एकलपीठ ने इन रिटायर्ड कर्मचारी के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए निगम को आदेश दिए थे कि इनके समस्त देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करें, जो कटौतियां की गई उसको भी ब्याज सहित भुगतान करें.
इस आदेश के खिलाफ निगम ने खण्डपीठ में विशेष अपीलें दायर की थी. खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निगम की अपीलों को खारीज कर दी थी, लेकिन अभी तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ. आज उनके द्वारा कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी.
मामले के अनुसार हीरा लाल व अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है. निगम ने उनका रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया. साथ में रिटायरमेंट होने के बाद निगम ने उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए. कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिया. उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं किया गया. उल्टा निगम द्वारा उनके देयकों से कटौती करने के आदेश जारी दिए. याचिकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए, जबकि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है. इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाय और रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय.
एचएमटी रानीबाग मामले पर भी सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एचएमटी कामगार संघ की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती करीब 37 अपीलों पर सुनवाई की. मामलों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई हेतु 25 मार्च की तिथि नियत की है.
आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान संघ की तरफ से कहा गया कि मामले की शीघ्र सुनवाई की जाय, जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई हेतु 25 मार्च की तिथि तय की है.
मामले के अनुसार 17 नवम्बर 2016 को केंद्र सरकार ने एचएमटी रानीबाग को सशर्त बन्द करने की अनुमति दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय के अनुसार फैक्ट्री को बंद करने से पूर्व कर्मचारियों को वर्ष 2007 में निर्धारित वेतनमान व उसी के तहत वीआरएस पैकेज देने को कहा था. किन्तु एचएमटी प्रबन्धन ने इस शर्त का पालन किये बिना एचएमटी बन्द कर दी, जिसके खिलाफ एचएमटी कामगार संघ ने पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, जो कि एकलपीठ खारिज कर दी. जिसे अब संघ द्वारा खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी गयी है.
