परिवहन निगम के एमडी को HC ने जारी किया अवमानना नोटिस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ा है मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में दिए गए फैसले का अभी तक अनुपालन नहीं करने पर एमडी परिवहन निगम के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने एमडी परिवहन निगम को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आधार पर अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मई 2026 की तिथि नियत की है.

पूर्व में खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की विशेष अपीलों को खारीज कर दिया था. पूर्व में एकलपीठ ने इन रिटायर्ड कर्मचारी के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए निगम को आदेश दिए थे कि इनके समस्त देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करें, जो कटौतियां की गई उसको भी ब्याज सहित भुगतान करें.

इस आदेश के खिलाफ निगम ने खण्डपीठ में विशेष अपीलें दायर की थी. खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निगम की अपीलों को खारीज कर दी थी, लेकिन अभी तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ. आज उनके द्वारा कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी.

मामले के अनुसार हीरा लाल व अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है. निगम ने उनका रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया. साथ में रिटायरमेंट होने के बाद निगम ने उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए. कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिया. उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं किया गया. उल्टा निगम द्वारा उनके देयकों से कटौती करने के आदेश जारी दिए. याचिकर्ताओं का यह भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए, जबकि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है. इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाय और रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय.