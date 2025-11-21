ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिश एंगलिंग मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी, इस मामले पर भी HC में सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड में फिश एंगलिंग के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 11 दिसंबर को होगी. यह सुनवाई पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराम की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

फिश एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ हो रही क्रूरता: याचिकाकर्ता पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराम की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड में फिश एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता की जा रही है. उन्होंने पद पर रहते हुए उत्तराखंड में फिश एंगलिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2020 में राज्य सरकार ने इसे हटा दिया, जो कि गलत है.

केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी: उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार अपने कानून का उल्लंघन कर रही है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से फिश एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि देशभर में इस पर रोक लगनी चाहिए. वहीं, मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस पूरे मामले की आगामी 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

आईआईएम काशीपुर में बजट ऑडिट मामले में भी सुनवाई: काशीपुर में स्थित आईआईएम का साल 2021 से 2023 के बीच करीब 8 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराए जाने के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण की जांच चार महीने के भीतर करना सुनिश्चित करें. साथ में याचिकाकर्ता की याचिका को एक प्रत्यावेदन की तरह माने, जो आरोप याचिका में लगाए गए हैं, उनका निस्तारण विधि अनुसार निस्तारण करें.