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हरिद्वार सोनाली नदी अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, एक क्लिक में जानिए

मामले के अनुसार हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर, पोस्ट प्रह्लादपुर निवासी रविंद्र कुमार ने जनहित याचिका दायर की. उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनाली नदी के किनारे की भूमि पर भू-माफिया और अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. उनका कहना था कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि संबंधित भूमि श्रेणी 6(1) (जलाशय) में दर्ज है और बरसात में पानी में डूबी रहती है. आसपास के गांवों के लोग सूखे मौसम में इस पर खेती करते हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाया जाएगा. राज्य के इस कथन को दर्ज करते हुए खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया और संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम)/सहायक कलेक्टर को ये निर्देश देकर कहा है कि अनधिकृत कब्जे वाले लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर बताने को कहा जाए कि वे किस अधिकार से जलाशय की भूमि पर काबिज हैं.

जवाबों पर विचार के बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाए. अनधिकृत कब्जेदार पाए जाने वालों को जलाशय की भूमि से हटाया जाए. पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति एसडीएम/सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाए. कोर्ट ने लंबित प्रार्थना पत्रों, यदि कोई हों, का भी निस्तारण कर दिया जाए.