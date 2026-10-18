हरिद्वार सोनाली नदी अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, एक क्लिक में जानिए
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में अतिक्रमण से जुड़े दो अलग अलग मामलों पर आज सुनवाई की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 7:34 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में सोनाली नदी के किनारे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट नें जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है.
मामले के अनुसार हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर, पोस्ट प्रह्लादपुर निवासी रविंद्र कुमार ने जनहित याचिका दायर की. उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनाली नदी के किनारे की भूमि पर भू-माफिया और अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. उनका कहना था कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि संबंधित भूमि श्रेणी 6(1) (जलाशय) में दर्ज है और बरसात में पानी में डूबी रहती है. आसपास के गांवों के लोग सूखे मौसम में इस पर खेती करते हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाया जाएगा. राज्य के इस कथन को दर्ज करते हुए खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया और संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम)/सहायक कलेक्टर को ये निर्देश देकर कहा है कि अनधिकृत कब्जे वाले लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर बताने को कहा जाए कि वे किस अधिकार से जलाशय की भूमि पर काबिज हैं.
जवाबों पर विचार के बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाए. अनधिकृत कब्जेदार पाए जाने वालों को जलाशय की भूमि से हटाया जाए. पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति एसडीएम/सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाए. कोर्ट ने लंबित प्रार्थना पत्रों, यदि कोई हों, का भी निस्तारण कर दिया जाए.
वहीं, एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के गांव मोहम्मदपुर जट में तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका का निस्तारण किया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी, हरिद्वार के समक्ष प्रत्यावेदन देने की छूट दी है. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
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