रुड़की सीडीपीओ के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की (हरिद्वार) की बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) वर्षा शर्मा के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.

मामले के अनुसार, 5 दिसंबर 2025 को विभाग ने वर्षा शर्मा को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था. यह नोटिस एक वायरल ऑडियो के आधार पर था, जिसमें पोषण योजना में अनियमितता और अवैध वसूली के आरोप लगाए गए थे. याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने 10 दिसंबर को ही इन सभी आरोपों का विस्तृत जवाब देते हुए इन्हें आधारहीन बताया था. बावजूद इसके, विभाग ने जांच पूरी किए बिना उन्हें प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया.

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि वर्षा शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) के खिलाफ 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि इस शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय, विभाग ने उन्हें "जांच प्रभावित करने" के बहाने से रुड़की से हटा दिया. वकील ने दलील दी कि बिना किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या लंबित विभागीय जांच के यह तबादला आदेश मनमाना है.