शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक

नैनीताल हाईकोर्ट में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी के मामले में सुनवाई, निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 10:35 PM IST

नैनीताल: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकलपीठ में हुई. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

क्या है मामला? दरअसल, बीती 1 नवंबर 2023 को बाजपुर थाने में एक युवक के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म और धमकाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर ने जारी किया था समन: इसी मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर 3 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर ने 8 अक्टूबर 2024 को समन जारी कर आरोपी को तलब किया था.

आरोपी की ओर से अधिवक्ता कौशल शाह जगाती ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिकी को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि यह आपसी सहमति से बना शारीरिक संबंध था, जिसे अब शादी न होने पर दुष्कर्म का रूप दिया जा रहा है.

अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया ये तर्क: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ये भी तर्क दिया कि इस मामले में हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर चुकी है, जो मामले की प्रकृति को स्पष्ट करता है.

याचिकाकर्ता ने याचिका दायर रखी ये मांग: याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (जो पूर्व में सीआरपीसी की धारा 482 के समान है) के तहत याचिका दायर कर चार्जशीट और पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी.

राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय: वहीं, कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला विचारणीय है और जब तक याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कार्रवाई जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है.

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई: साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष को भी 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च 2026 को होगी. तब तक बाजपुर न्यायालय में विचाराधीन केस की कार्रवाई स्थगित रहेगी.

