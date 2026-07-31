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उत्तराखंड के दो राशन डीलरों पर हाईकोर्ट ने लगा जुर्माना, जानिए क्या थी वजह

सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर दाखिल की याचिका, उधम सिंह नगर के दो राशन डीलरों पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 8:39 PM IST

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नैनीताल: सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित याचिका दाखिल करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने उधम सिंह नगर के दो राशन डीलरों (सस्ता गल्ला विक्रेताओं) बनवारी सिंह और दलजीत सिंह की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज कर उन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह राशि एक हफ्ते के भीतर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी.

खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें राशन डीलरों की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय राशन अधिकारियों (एरिया राशनिंग ऑफिसर्स) आशुतोष भट्ट और विनोद चंद्र तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उन्हें कुमाऊं मंडल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी.

क्या है मामला? ​दरअसल, अपीलकर्ता बनवारी सिंह और दलजीत सिंह के राशन की दुकानों के लाइसेंस निलंबित/निरस्त कर दिए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि उक्त अधिकारियों ने अवैध लाभ (रिश्वत) की मांग पूरी न करने के कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई की, जिसके संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को भी शिकायत भेजी थी.

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इन राशन डीलरों का मुख्य विवाद कमीशन के भुगतान (11,277 रुपए और 2,45,861 रुपए) को लेकर था, लेकिन इसके लिए उन्होंने पूर्व में किसी सक्षम मंच पर कोई शिकायत या राहत का दावा नहीं किया था.

अदालत ने टिप्पणी की कि यह याचिका पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित थी और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के प्रतिशोध में दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निलंबन के खिलाफ उनकी मुख्य याचिका पहले से ही लंबित है, जहां वे कानूनी आधार रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की दबाव बनाने वाली याचिकाएं स्वीकार्य नहीं हैं.

सचिव सिंचाई विभाग और अन्य के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आधार पर सचिव सिंचाई विभाग और अन्य के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सचिव सिंचाई विभाग को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का दोषी पाते हुए उनको अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ में कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? इस पर चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करें.

क्या है मामला? दरअसल, हरिद्वार निवासी जगपाल सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से सिंचाई विभाग हरिद्वार से एक प्रार्थना पत्र देकर सूचना मांगी गई थी, लेकिन वो सूचना उनको नहीं दी गई. जिसके खिलाफ उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की.

राज्य सूचना आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि राज्य के मुख्य सचिव इस मामले की जांच करें, लेकिन मुख्य सचिव की ओर से जांच नहीं कराई गई, न ही कोई आदेश पारित किया गया. आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनकी ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सचिव सिंचाई उनकी शिकायत पर चार हफ्ते के भीतर निर्णय लें, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. जिसके खिलाफ उनकी ओर से सचिव व अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की.

बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सूचना आयोग व्यक्तियों की गई शिकायत की जांच करने का आदेश सरकारी अधिकारियों को नहीं दे सकता. इसलिए इसे निरस्त किया जाए. वहीं, अब हाईकोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

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