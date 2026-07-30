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PWD के रिटायर्ड इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर के पास आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सुनवाई की. याचिकाकर्ता के द्वारा विजिलेंस को की गयी शिकायत की वर्तमान स्थिति के बारे में विजिलेंस द्वारा अभी तक उन्हें अवगत नहीं कराये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर ये सुनवाई हुई.

PWD के रिटायर्ड इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है. इस बारे में दो सप्ताह के भीतर कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

याचिकाकर्ता का आरोप दो साल बाद भी नहीं दी जा रही सूचना: बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार से पूछा था कि उनकी शिकायत कि वर्तमान स्थिति क्या है, कोर्ट को बताएं. परन्तु दो साल बीत गए, अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई सूचना नही दी गयी.