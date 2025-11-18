ETV Bharat / state

अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर सुनवाई, हाईकोर्ट में पेश हुईं डीजी हेल्थ, एक क्लिक में जानें पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

FACILITIES IN GOVERNMENT HOSPITAL
अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर सुनवाई (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र के आधार पर पंजीकृत की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के पूर्व के आदेशों के क्रम में आज 18 नवंबर को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा कोर्ट में पेश हुईं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भवाली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए 1 दिसंबर से पूर्व हाईकोर्ट में विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं 'इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड' के मुताबिक न होने और मरीजों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने से संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी मौलिक अधिकार का हनन होने को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई में कड़ा रुख अपनाया.

हाईकोर्ट ने नैनीताल में खराब स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष उल्लेख किया. इस दौरान हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 'नैनीताल में पहले से ही दो स्पेशियलिटी अस्पताल बीडी पांडे अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल में चल रहे हैं. इसलिए भवाली में एक और स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है'.

इस पर हाईकोर्ट ने इन दोनों अस्पतालों की हालत, जर्जर भवन, अस्पताल तक पहुंच मार्ग, अस्पतालों में डॉक्टरों, तकनीशियनों और अन्य स्टाफ का अभाव, डॉक्टरों और स्टाफ के रहने की सुविधा का अभाव, पुरानी मशीनों आदि का उल्लेख किया. कहा कि सरकार जल्द से जल्द भवाली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए विस्तृत प्रस्ताव 1 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करे. कोर्ट के इस आदेश की प्रति राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

याचिका में कहा गया है कि राज्य के समस्त जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का घोर अभाव है. जिस कारण मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है. स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर अल्मोड़ा के चौखुटिया में लंबे समय से आंदोलन हो रहा है. अस्पतालों में न तो डॉक्टर समय पर आते हैं न ही अन्य स्टाफ?

इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कहा है कि राज्य का उच्च न्यायालय होने के नाते जब नैनीताल में कोई स्वास्थ्य की जरूरी सुविधा नहीं है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी.

शिकायत में कहा गया है कि जिला अस्पतालों में मशीनों के अभाव में मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हॉस्पिटल में 'इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड' के मानकों की कमी है. याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

सरकारी अस्पताल में सुविधाएं
उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल
GOVERNMENT HOSPITALS IN UTTARAKHAND
नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई
FACILITIES IN GOVERNMENT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.