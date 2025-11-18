ETV Bharat / state

अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर सुनवाई, हाईकोर्ट में पेश हुईं डीजी हेल्थ, एक क्लिक में जानें पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र के आधार पर पंजीकृत की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के पूर्व के आदेशों के क्रम में आज 18 नवंबर को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा कोर्ट में पेश हुईं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भवाली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए 1 दिसंबर से पूर्व हाईकोर्ट में विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं 'इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड' के मुताबिक न होने और मरीजों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने से संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी मौलिक अधिकार का हनन होने को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई में कड़ा रुख अपनाया.

हाईकोर्ट ने नैनीताल में खराब स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष उल्लेख किया. इस दौरान हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 'नैनीताल में पहले से ही दो स्पेशियलिटी अस्पताल बीडी पांडे अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल में चल रहे हैं. इसलिए भवाली में एक और स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है'.

इस पर हाईकोर्ट ने इन दोनों अस्पतालों की हालत, जर्जर भवन, अस्पताल तक पहुंच मार्ग, अस्पतालों में डॉक्टरों, तकनीशियनों और अन्य स्टाफ का अभाव, डॉक्टरों और स्टाफ के रहने की सुविधा का अभाव, पुरानी मशीनों आदि का उल्लेख किया. कहा कि सरकार जल्द से जल्द भवाली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए विस्तृत प्रस्ताव 1 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करे. कोर्ट के इस आदेश की प्रति राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं.