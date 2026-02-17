ETV Bharat / state

BKTC पर फंड्स के दुरुपयोग करने का आरोप, हाईकोर्ट ने सरकार से भी मांगा जवाब

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा फंड्स के दुरुपयोग करने का आरोप याचिका पर सुनवाई ( PHOTO-ETV Bharat )