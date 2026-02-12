ETV Bharat / state

ग्रामीणों की अनुमति के बिना ITBP को भूमि देने का प्रकरण, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के ग्रामीणों की जमीन आईटीबीपी को दिए जाने के मामले पर सुनवाई की.

VILLAGER LAND GIVEN TO ITBP
बिना अनुमति के ग्रामीण की जमीन आईटीबीपी को दिए जाने के मामले पर सुनवाई (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 5:19 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ग्राम खैरी मानसिंह की भूमि को बिना ग्रामीणों की अनुमति से आईटीबीपी को दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार समेत आईटीबीपी से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उसका प्रतिउत्तर देने को कहा है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई हेतु तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार, देहरादून जिले का ग्राम खैरी मानसिंह मालदेवता निवासी नंद किशोर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीणों को बिना सुने उनकी खेती योग्य भूमि को आईटीबीपी को दे दी. भूमि दिए जाने के बाद भी ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन अब आईटीबीपी के द्वारा उनके घरों, खेतों को जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है.

इस मामले को सुझाने के लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, आईटीबीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी प्रत्यावेदन दिए, लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर किसी ने सुनवाई नहीं की. न ही ग्रामीणों के हक का संज्ञान लिया. मजबूर होकर ग्रामीण अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बाद भी जब प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं कि तो अपने हक के लिए उनको उच्च न्यायालय की शरण में आना पड़ा.

पुस्तकालय के जीर्णोद्धार मामले पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के किनारे स्थित ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करने के दौरान कार्यदायी संस्था एडीबी के द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई.

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने न्यायमित्र से कहा है कि वे निदेशक पर्यटन और कार्यदायी संस्था एडीबी को पक्षकार बनाएं. साथ में कोर्ट ने उनसे जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 मार्च की तिथि नियत की है. इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की.

जनहित याचिका में कहा गया कि यह पुस्तकालय का निर्माण वर्ष 1933-34 में मोहन लाल शाह द्वारा 5 हजार रुपये नगर पालिका नैनीताल को दान में देकर लकड़ी और अन्य सामग्री से इसका निर्माण करवाया था. पुस्तकालय में दुर्लभ और कई अन्य विषयों के महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी गई. पहले कई समय तक यहां से लाउडस्पीकर के माध्यम से समाचार प्रसारित होते थे.

वर्ष 2023-24 में इसका जीर्णोद्धार कार्यदायी संस्था एडीबी के द्वारा डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से कराकर नगर पालिका को सौंप दिया. मात्र डेढ़ वर्ष के भीतर ही इसमें लगाई गई लकड़ी और शीशे उखड़ने लगे. वर्तमान में उखड़ी लकड़ी और शीशों को रस्सी से बांधकर उनको रोका गया है. ताकि कोई जान माल की हानि न हो. यह सब जीर्णोद्धार करते समय लगाई गई घटिया सामग्री के कारण हुआ. जब इस संबंध में नगर पालिका ने राज्य सरकार को पत्र भेजा तो उसपर कोई विचार नहीं किया गया. जो कि यह एक सरकारी धन का दुरुपयोग है. जनहित याचिका में कहा गया कि मामले की जांच कराई जाए.

