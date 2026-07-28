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रुड़की में बिना जमीन अधिग्रहण के बन रहा पुल! हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के तहसील रुड़की के ग्राम मलकपुर और लतिफपुर मे याचिकाकर्ताओं की भूमि को बिना अधिग्रहण किये और बिना मुआवजा दिए बनाये जा रहे पुल के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया. साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओ के द्वारा 31मई 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन पर कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद से नौ माह के भीतर विधि अनुसार निस्तारित करें.साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रत्यावेदन निस्तारित करते समय संबंधित पक्षकारों की बात को भी सुना जाये.

मामले के अनुसार तहसील रुड़की के ग्राम मलकपुर और लतिफपुर निवासी संजीव कुमार व अन्य ने उच्च न्यायलय मे याचिका दायर कर कहा है कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण किये और बिना मुआवजा दिए उसपर राज्य सरकार के द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है. यह नियमों के विरुद्ध है. जबकि यह भूमि उनके नाम पर दर्ज है. यह जलमग्न भूमि है. बिना भूमि का अधिग्रहण किये पुल का निर्माण करना गलत है. साल 1975 मे भी यहां पर एक अन्य पुल का निर्माण किया गया था. उसके निर्माण करते वक्त उन्हें मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस पुल के निर्माण मे उनको न तो मुआवजा दिया गया न ही भूमि का अधिग्रहण किया गया. इसको लेकर उनके द्वारा प्रसाशन व राज्य सरकार को प्रत्यावेदन दिया परन्तु उसपर कोई विचार नहीं किया गया. सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि यह पुल दूसरी जगह पर बनाया जा रहा है, इसलिए भूमि अधिग्रहण व मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है.

वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डोईवाला चीनी मिल में कार्यरत ऑयलमैन कर्मचारी को नियमित करने को लेकर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती चीनी मिल प्रबंधन की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और अन्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए चीनी मिल प्रबंधन की ओर से दायर विशेष अपील को खारीज कर दिया है. कोर्ट ने कहा एकलपीठ का आदेश अवैधानिक नहीं है. इसलिए विशेष अपील खारीज करने योग्य है.