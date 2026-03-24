हाईकोर्ट में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर्स मामलों की सुनवाई, जानिये किसमें क्या हुआ
नैनीताल हाईकोर्ट में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 24, 2026 at 6:51 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में करीब पंद्रह वर्षों से कार्यरत सहायक प्रध्यापक ( असिस्टेंट प्रोफेसर ) का विनिमतिकरण करने और उन्हें न्यूनतम वेतनमान दिए जाने को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमुर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनकी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया. साथ ही उनसे कहा है कि वे अपना प्रत्यावेदन सरकार को चार सप्ताह के भीतर दें. सरकार उस पर विधि अनुसार शीघ्र निर्णय ले.
मामले के अनुसार हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मे कई वर्षों से कार्यरत सहायक प्रध्यापक ( असिस्टेंट प्रोफेसर ) मनीशा पंत, डाक्टर पूजा जुयाल, बालम सिंह दफोटी और अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिकायें दायर कर कहा है कि उनको यहां कार्य करते हुए करीब पंद्रह साल से अधिक हो गया है. उनको अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है न ही उनका वियनिमतिकरण किया जा रहा है.
इस संबंध मे उनके द्वारा प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन अभी तक उसपर कोई विचार नहीं किया गया. विश्वविद्यालय के द्वारा इनको न्यूनतम वेतनमान दिए जाने और उनका वियनीमतिकरण करने के लिए संस्तुति शासन को भेज चुका है. साथ ही इनके लिए पद सृजित करने को भी कहा है. याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की गयी है कि उनको न्यूनतम वेतन दिलाया जाये. उनका विनियमितीकरण किया जाये. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया. याचिकाकर्ताओं से इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन शासन को देने को कहा है.
वहीं, एक दूसरे मामले में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने और उसे हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने मामले को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि कोर्ट के आदेश की प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन को तामील कराएं. विश्वविद्यालय प्रशासन आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता के लंबित प्रत्यावेदन को तीन माह के भीतर निस्तारित करें. कोर्ट ने कहा कोई निर्णय लेने से पहले विपक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर खुसबू सिंह का भी पक्ष सुना जाये.
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