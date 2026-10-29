उत्तराखंड के दो IPS अफसरों के वेतन और प्रतिनियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानिए क्या कहा?
नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग व अरुण जोशी के वेतन और प्रतिनियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 5:07 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग व अरुण जोशी के बकाया वेतन को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों आईपीएस अधिकारियों के बकाया वेतन जारी करने पर विचार करने के निर्देश दिए है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.
पूरा मामला जानिए: दरअसल ये मामला पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के इन दोनों अधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी विवाद से जुड़ा है. बुधवार 28 अक्टूबर को इसी मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की.
मामले के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने 16 फरवरी 2026 को दोनों अधिकारियों (नीरू गर्ग व अरुण जोशी) के नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे. इसके बाद पांच मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में और 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर नियुक्त कर दिया. इन नियुक्तियों के बाद राज्य सरकार ने छह मार्च को दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया.
दोनों अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ में इन आदेशों को चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि उन पर पांच साल की प्रतिनियुक्ति संबंधी रोक लागू होने और उनकी सहमति लिए बिना ही उनके नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेज दिए गए.
उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई कि उत्तराखंड पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात होने के बावजूद उन्हें उपमहानिरीक्षक के पदों पर नियुक्त क्यों किया गया? अधिकरण ने 10 सितंबर 2026 को दोनों अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति और कार्यमुक्ति के आदेश रद्द कर दिए. अधिकरण ने उन्हें उत्तराखंड संवर्ग में उनके संबंधित पदों पर बहाल करने और सेवा से जुड़े सभी देय लाभ प्रदान करने का निर्देश भी दिया.
उत्तराखंड सरकार ने अधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया. उन्होंने कहा कि चूंकि चुनौती दिए गए फैसले को नई दिल्ली स्थित अधिकरण की प्रधान पीठ ने सुनाया था, इसलिए उसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए.
प्रतिनियुक्ति संबंधी विवादित आदेशों के बाद दोनों अधिकारियों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया. इस पर अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को उनका बकाया वेतन जारी करने के संबंध में विचार करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.
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