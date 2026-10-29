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उत्तराखंड के दो IPS अफसरों के वेतन और प्रतिनियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानिए क्या कहा?

आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग व अरुण जोशी ( ETV Bharat )

पूरा मामला जानिए: दरअसल ये मामला पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के इन दोनों अधिकारी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी विवाद से जुड़ा है. बुधवार 28 अक्टूबर को इसी मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की.