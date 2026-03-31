ETV Bharat / state

18 स्टोन क्रशरों का करोड़ों का जुर्माना माफ करने का मामला, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगे डॉक्यूमेंट, जानें पूरा प्रकरण

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के सन् 2016 -17 के बीच रहे तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान 18 स्टोन क्रशरों का अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि, दो सप्ताह के भीतर इस मामले में, जो दस्तावेज आपके पास हैं, उन्हें एक अतरिक्त शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पोखरिया की तरफ से कहा गया कि, पूर्व में सचिव ने सभी जिलों के खनन से जुड़े जुर्माने का रिकार्ड जो शपथपत्र पेश के माध्यम से किया गया था, उसमें और जिला खान अधिकारियों की रिपोर्ट और जिला अधिकारियों की रिपोर्ट में काफी भिन्नता है. उनके द्वारा इस पर आरटीआई मांगी गई थी, जिसकी प्रति उनके पास है. आरटीआई, सचिव खनन, जिला अधिकारी और खनन अधिकारियों के रिकॉर्ड मेल नहीं खाते हैं. सभी के रिकॉर्ड का मिलान करने पर अंतर 50 से 80 करोड़ के बीच में आ रहा है, जो कहीं न कहीं गलत है.

पूर्व में कोर्ट ने सचिव खनन और निदेशक से कहा था कि जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों के अलावा राज्य के कितने स्टोन क्रशरों पर जुर्माना 2016 से अब तक लगाया है? उसका ब्यौरा दें. याचिकाकर्ता के द्वारा यह भी कहना है कि जो शपथपत्र उन्हें सेक्रेटरी खनन का मिला है. वह आरटीआई में मिली सूचना से मेल नहीं खाता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि, आरटीआई से जिले के 18 स्टोन क्रशरों का जुर्माने के मामले पर सूचना मांगी थी, जिसमें से उन्हें 12 की दी गई. बाकी का रिकॉर्ड नही होंने का हवाला दिया.

सचिव ने जो शपथपत्र पेश किया है, उसमें नैनीताल के जिले का भी आंकड़ा गलत दिया है. 2016 से अब तक सेक्रेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल जिले में 23 केस अवैध भंडारण और अन्य में दर्ज हुए, जिसमें से 18 का जुर्माना माफ किया और 5 पर जुर्माना लगाया गया. जबकि उन्हें मिली आरटीआई में 2015-16 में 27 केस, 2016-17 में 58 केस, 2017-18 में 48 और 2018-2019 में 11 केस दर्ज हुए थे. उनमें से 90 प्रतिशत का जुर्माना जीरो और बाकी का कम कर दिया गया, जो गलत है. ऐसे ही आंकड़े अन्य जिलों के भी आएं है, जिनमें अवैध भंडारण के केस 2016 से अब तक हुए ही नहीं.

मामले के अनुसार, समाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2016 -17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा कई स्टोन क्रशरों का अवैध खनन और भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ से अधिक रुपया माफ कर दिया. जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रशरों का जुर्माना माफ किया जिनपर जुर्माना करोड़ों में था. और जिनका जुर्माना कम था, उनका माफ नहीं किया.