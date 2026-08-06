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रेप के आरोपियों की सरेआम परेड और पिटाई का मामला, HC ने सरकार और DGP से मांगा जवाब

नैनीताल हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों की पब्लिक परेड और पिटाई के मामले में याचिका पर सुनवाई की.

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रेप के आरोपियों की सरेआम परेड और पिटाई का मामला (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 9:09 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते दिनों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस द्वारा रेप केस के गिरफ्तार आरोपियों को खुलेआम पुलिस की निगरानी में जनता द्वारा पिटवाना, उनकी सार्वजनिक रूप से परेड करवाना, उनके नाम, फोटो-वीडियो बिना मास्क के पुलिस की आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका दायर की गई है. यह जनहित याचिका नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है.

जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था को पक्षकार बनाया. सुनवाई पर आज मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेच अन्य सभी पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है.

याचिका में कहा गया कि, हाल के वर्षों में पुलिस द्वारा आरोपी या गिरफ्तार व्यक्तियों की सार्वजनिक पिटाई, सार्वजनिक परेड, मीडिया के सामने पेश करना और उनकी फोटो-वीडियो पुलिस के द्वारा प्रसारित करने की घटनाएं सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है. याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मिले अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. प्राप्त मौलिक अधिकारों और निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के विपरीत है.

अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने बताया कि, याचिका में विशेष रूप से 28 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो का उल्लेख किया गया है, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के कुछ कर्मियों द्वारा सड़क पर लोगों को लाठी-डंडों से पीटते हुए दिखाए जाने का दावा किया गया है. याचिका के अनुसार, इसी घटना से जुड़े एक अन्य वीडियो में कथित रूप से आरोपितों को सड़क पर घसीटने और जिंदा जलाने जैसी बातें भी कही गईं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के बजाय सार्वजनिक प्रतिशोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई गई है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस घटना के बाद 28 जुलाई 2026 को पुलिस महानिदेशक को विस्तृत प्रतिनिधित्व भेजकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे राज्य के लिए पुलिस बल के प्रयोग, गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्मान, मीडिया से संवाद और फोटो-वीडियो जारी करने संबंधी एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की मांग की गई है. हालांकि, अब तक इस संबंध में कोई व्यापक राज्यव्यापी नीति लागू नहीं की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया.

याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के इस्लाम खान बनाम राज्य राजस्थान मामले के निर्णय का भी हवाला दिया गया है. दावा किया गया है कि उस फैसले के बाद राजस्थान में गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार को लेकर विस्तृत एसओपी लागू की गई थी और उत्तराखंड में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू किए जाने की आवश्यकता है.

जनहित याचिका में हाईकोर्ट से राज्य सरकार और पुलिस विभाग को गिरफ्तार व्यक्तियों की सार्वजनिक पिटाई, सार्वजनिक अपमान, मीडिया ट्रायल और आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान उजागर करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही गिरफ्तारी, हिरासत, बल प्रयोग, मीडिया से संवाद और जवाबदेही तय करने के लिए राज्यव्यापी एसओपी तैयार करने और पहले से आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आरोपितों के फोटो, वीडियो और पहचान संबंधी सामग्री की समीक्षा कर आवश्यक होने पर हटाने या पहचान छिपाने के निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है.

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