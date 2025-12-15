ETV Bharat / state

उत्तराखंड: सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा वाली याचिका पर सुनवाई, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीएमओ नैनीताल और पीएमएस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए.

सुनवाई के दौरान जानकारी में आया था कि बीडी पांडे अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है. सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है. जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसपर कोर्ट ने ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू करने के निर्देश सचिव स्वास्थ्य को दिए.

इसके साथ ही कोर्ट ने सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की डीपीआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले में अब एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है. स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी ही. याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

विक्रम ऑटो सीट मामले पर सुनवाई: उत्तराखंड हाई कोर्ट परिवहन विभाग के द्वारा विक्रम, ऑटो की 7 सीटर को 6 सीटर करने के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि विक्रम ऑटो की फोटोग्राफी करके कोर्ट में प्रस्तुत करें. साथ में कोर्ट ने ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को पेश होने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल भी जारी रखी है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.