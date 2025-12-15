उत्तराखंड: सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा वाली याचिका पर सुनवाई, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 15, 2025 at 10:54 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीएमओ नैनीताल और पीएमएस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए.
सुनवाई के दौरान जानकारी में आया था कि बीडी पांडे अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है. सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है. जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसपर कोर्ट ने ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू करने के निर्देश सचिव स्वास्थ्य को दिए.
इसके साथ ही कोर्ट ने सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की डीपीआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले में अब एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है. स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी ही. याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.
विक्रम ऑटो सीट मामले पर सुनवाई: उत्तराखंड हाई कोर्ट परिवहन विभाग के द्वारा विक्रम, ऑटो की 7 सीटर को 6 सीटर करने के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि विक्रम ऑटो की फोटोग्राफी करके कोर्ट में प्रस्तुत करें. साथ में कोर्ट ने ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को पेश होने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल भी जारी रखी है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार, विक्रम जन कल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि वे विक्रम ऑटो में सात सवारी के बजाय 6 सवारी ही ले जा सकते हैं. अगर 6 से ज्यादा सवारी ले जाने में पकड़े जाते हैं तो बीस हजार का जुर्माना और उनके टैक्स से जुड़े कार्य भी नहीं होंगे. चालक की सीट के बगल वाली सीट पर कोई भी सवारी नहीं बैठा सकते है. उस सीट को फाइबर या लोहे की रोड से बंद करना करें, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके.
परिवहन विभाग ने सन 2019 में भी इस पर रोक लगाई थी. लेकिन ऑटो चालकों ने इस नियम का अनुपालन नहीं किया. वे 6 सवारी के बजाय 8 या 10-10 सवारी भी ले जा रहे हैं, जिस वजह से दुर्घटनाएं घटित हो रही है. पूर्व में एकल पीठ ने परिवहन विभाग के इस आदेश को सही पाया और विक्रम संचालकों की याचिका को निरस्त कर दिया था. इस आदेश को उनके द्वारा खंडपीठ में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई.
जिसपर कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी करज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में मंगलवार को पेश होने को कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है की वे विक्रम ऑटो की फोटो ग्राफी करके कोर्ट में पेश करें.
ये भी पढ़ें: