ETV Bharat / state

'पति नास्तिक है, धार्मिक रीति-रिवाज नहीं मानता' महिला ने हाईकोर्ट में दी तलाक की अर्जी

नैनीताल हाईकोर्ट ने पति से तलाक की मांग कर रही पत्नी की याचिका पर सुनवाई की.

Hearing on divorce petition
महिला ने हाईकोर्ट में दी तलाक की अर्जी (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच चल रहे आपसी झगड़े के मामले पर सुनवाई की. मामले को विचाराधीन रखते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने फिलहाल मामले को उच्च न्यायालय के समझौता केंद्र को रेफर कर दिया है. विवाहित महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसके धर्म का अनुपालन नहीं करता है और न ही उसके रीति रिवाज को मानता है. वह नास्तिक मिजाज का इंसान है. लिहाजा उसे पति से तलाक दिलाया जाए.

मामले के अनुसार, एक महिला ने अपने पति से इस आधार पर तलाक की मांग की है कि उसका पति नास्तिक है और धार्मिक रीति-रिवाजों को नहीं मानता. महिला का कहना है कि उसके ससुराल वाले भी नास्तिक हैं और धार्मिक रीति-रिवाजों को नहीं मानते. जबकि महिला और उसके ससुराल वाले दोनों एक ही धर्म के हैं. इसलिए जिसका परिवार धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता, उस परिवार से उसे छुटकारा चाहिए. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बसे बसाए परिवार को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में स्थित समझौता केंद्र को भेज है.

मामले के अनुसार, महिला का कहना है कि उसका पति और ससुराल वाले एक नामी संत के अनुयायी हैं और किसी भी हिंदू परंपरा का पालन नहीं करते हैं. जबकि वह एक धार्मिक महिला है और पूजा पाठ करना चाहती है, जो उसे नहीं करने दिया जा रहा है. महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे घर का मंदिर हटाने और देवताओं की मूर्तियां तक पैक कर बाहर रख देने के लिए कहा गया. इतना ही नहीं, जब उनके बेटे का नामकरण संस्कार करने का समय आया, तो पति ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे संस्कारों की अनुमति नहीं है.

धार्मिक विश्वासों से समझौता न कर पाने पर महिला ने पारिवारिक न्यायालय नैनीताल में तलाक की अर्जी दी. लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई. इस आदेश को उसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी गई. जिसपर कोर्ट ने आपसी समझौता करने के लिए उच्च न्यायालय में स्थित समझौता केंद्र को भेज दिया है. जबकि मुख्य याचिका कोर्ट में विचाराधीन है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

तलाक की अर्जी पर सुनवाई
पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा
नास्तिक पति से पत्नी ने मांगा तलाक
NAINITAL HIGH COURT
HEARING ON DIVORCE PETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.