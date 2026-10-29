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बागेश्वर जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक पद भर्ती मामले में सुनवाई, पटाखा कारोबारियों को भी राहत

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

क्या है मामला? दरअसल, राज्य सरकार से सहायता-प्राप्त जनता इंटर कॉलेज में 27 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड (विज्ञान) और 26 मई 2026 को सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड (गणित) का पद रिक्त हुआ था. तब से लेकर अब तक ये दोनों पद खाली चल रहे हैं.

प्रबंध समिति ने इन पदों के विज्ञापन की अनुमति के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के कार्यालय को दिनांक 20 फरवरी 2026 और 27 जून 2026 को आवेदन दिए. समिति ने आवेदन में तर्क दिया कि आवेदन तब से लंबित हैं और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई. जिसमें कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वे दोनों आवेदनों पर कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय लें. दो पटाखों कारोबारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने दीपावली के लिए पटाखों का कारोबार करने वाले दो कारोबारियों को राहत देते हुए पुलिस की ओर से जब्त पटाखों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मामले में निचली अदालतों के आदेशों को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया. क्या है मामला? दरअसल, काशीपुर निवासी याचिकाकर्ता विकास यादव समेत एक अन्य व्यक्ति दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचने का कारोबार करते हैं. पिछले साल उन्होंने त्योहार के दौरान बिक्री के लिए पटाखे खरीदकर एक गोदाम में रखे थे. बीती 16 अक्टूबर 2025 को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली पुलिस ने गोदाम से पटाखे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जब्त पटाखों को छुड़ाने के लिए काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दिया, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को आवेदन खारिज कर दिया गया.