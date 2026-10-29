बागेश्वर जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक पद भर्ती मामले में सुनवाई, पटाखा कारोबारियों को भी राहत
बागेश्वर के फरसाली जनता इंटर कॉलेज में शिक्षकों के दो पद खाली, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए जल्द निर्णय लेने के आदेश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 6:20 PM IST
नैनीताल: बागेश्वर के फरसाली स्थित जनता इंटर कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर प्रबंध समिति की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने प्रबंध समिति की याचिका का निस्तारण कर दिया है. साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिया है कि वे कॉलेज के लंबित आवेदनों पर कानून के अनुसार जल्द निर्णय लें.
क्या है मामला? दरअसल, राज्य सरकार से सहायता-प्राप्त जनता इंटर कॉलेज में 27 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड (विज्ञान) और 26 मई 2026 को सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड (गणित) का पद रिक्त हुआ था. तब से लेकर अब तक ये दोनों पद खाली चल रहे हैं.
प्रबंध समिति ने इन पदों के विज्ञापन की अनुमति के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के कार्यालय को दिनांक 20 फरवरी 2026 और 27 जून 2026 को आवेदन दिए. समिति ने आवेदन में तर्क दिया कि आवेदन तब से लंबित हैं और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
वहीं, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई. जिसमें कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वे दोनों आवेदनों पर कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तिथि से एक महीने के भीतर निर्णय लें.
दो पटाखों कारोबारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने दीपावली के लिए पटाखों का कारोबार करने वाले दो कारोबारियों को राहत देते हुए पुलिस की ओर से जब्त पटाखों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मामले में निचली अदालतों के आदेशों को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया.
क्या है मामला? दरअसल, काशीपुर निवासी याचिकाकर्ता विकास यादव समेत एक अन्य व्यक्ति दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचने का कारोबार करते हैं. पिछले साल उन्होंने त्योहार के दौरान बिक्री के लिए पटाखे खरीदकर एक गोदाम में रखे थे.
बीती 16 अक्टूबर 2025 को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली पुलिस ने गोदाम से पटाखे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जब्त पटाखों को छुड़ाने के लिए काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दिया, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को आवेदन खारिज कर दिया गया.
इसके बाद सत्र न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका भी 17 सितंबर 2026 को खारिज हो गई. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया कि उन्हें 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक पटाखे बेचने की अनुमति मिली थी.
पुलिस ने 16 अक्टूबर को यानी बिक्री की अनुमति की अवधि शुरू होने से दो दिन पहले ही पटाखे जब्त कर लिए थे. उनका तर्क था कि पटाखे गोदाम में त्योहार के लिए रखे गए थे और आवासीय परिसर से अवैध बिक्री शुरू करने का मामला नहीं था.
अदालत ने पाया कि जब्त पटाखों की सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिससे उनकी पहचान, विवरण और संख्या का रिकॉर्ड उपलब्ध है. ऐसे में पटाखों को लगातार पुलिस हिरासत में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नजर नहीं आता.
अदालत ने ये भी कहा कि पटाखों के भंडारण, कब्जे और बिक्री से जुड़े सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है. हालांकि, मौजूदा मामले की परिस्थितियों में केवल जब्ती के आधार पर पटाखों को अनिश्चितकाल तक पुलिस हिरासत में रखना उचित नहीं है.
पटाखे मौसमी कारोबार से जुड़े सामानो की श्रेणी में आते हैं और त्योहार बीतने के बाद उनका व्यावसायिक मूल्य काफी कम हो सकता है, जिससे कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है.
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2025 और 17 सितंबर 2026 के आदेशों को निरस्त कर दिया. साथ ही संबंधित प्रतिवादी को 16 अक्टूबर 2025 को जब्त किए गए पटाखे याचिकाकर्ताओं को तत्काल वापस करने के निर्देश दिए.
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