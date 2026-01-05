उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता से मांगा शपथ पत्र
उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 5, 2026 at 6:52 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कई निजी कॉलेजों पर आरोप है कि फर्जी छात्र दिखाकर करोड़ों रुपए की एसटी एससी छात्रों की छात्रवृत्ति का गबन किया है. ऐसे में मामले की जांच महालेखाकार से कराए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया है, उस पर वे अपनी प्रतिक्रिया करके कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें.
पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत सरकार के महालेखाकार और राज्य सरकार 10 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने के साथ ही स्थिति से अवगत कराएं. जिस पर आज यानी 5 जनवरी को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने शपथ पत्र पेश कर स्थिति से अवगत कराया.
समाज कल्याण विभाग की ओर से शपथ पत्र पेश करते हुए कहा गया कि मामले की जांच चल रही है, जो अभी तक जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट में दे सकते हैं.
क्या है मामला? दरअसल, इंटरनेशनल पब्लिक वेलफेयर सोसायटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले एसटी और एसी छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है.
उत्तराखंड में यह छात्रवृत्ति छात्रों को कॉलेजों की ओर से नहीं दी गई. जब इसकी शिकायत की गई तो पता चला कि कई कॉलेजों ने अपने वहां फर्जी छात्र दिखा कर उनके नाम से छात्रवृत्ति ले ली गई. याचिका में कहा गया कि इस गबन में अब तक 156 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई.
सुनवाई पर जब कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि अभी तक महालेखाकार की ओर से इसका ऑडिट किया तो उनकी ओर कोर्ट को अवगत कराया कि अभी तक इसका ऑडिट नहीं कराया गया. जिस पर कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा कि इसमें 10 दिन में शपथ पत्र पेश कर स्थिति से अवगत कराएं.
बता दें कि बीती साल 19 नवंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देहरादून स्थित डीआईटी यूनिवर्सिटी पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले मामले में शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस भेजा था. साथ ही यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से जवाब तलब किया था. इसके अलावा ईडी पहले कई शिक्षण संस्थानों की संपत्ति अटैच कर चुका है.
