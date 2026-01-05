ETV Bharat / state

उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता से मांगा शपथ पत्र

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कई निजी कॉलेजों पर आरोप है कि फर्जी छात्र दिखाकर करोड़ों रुपए की एसटी एससी छात्रों की छात्रवृत्ति का गबन किया है. ऐसे में मामले की जांच महालेखाकार से कराए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है.

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया है, उस पर वे अपनी प्रतिक्रिया करके कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें.

पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत सरकार के महालेखाकार और राज्य सरकार 10 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने के साथ ही स्थिति से अवगत कराएं. जिस पर आज यानी 5 जनवरी को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने शपथ पत्र पेश कर स्थिति से अवगत कराया.

समाज कल्याण विभाग की ओर से शपथ पत्र पेश करते हुए कहा गया कि मामले की जांच चल रही है, जो अभी तक जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट में दे सकते हैं.

क्या है मामला? दरअसल, इंटरनेशनल पब्लिक वेलफेयर सोसायटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले एसटी और एसी छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है.