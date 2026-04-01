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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 3 अप्रैल को होगी सर्च कमेटी की बैठक

नैनीताल हाईकोर्ट और लोक आयुक्त उत्तराखंड ( फोटो- ETV Bharat )