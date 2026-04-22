ETV Bharat / state

देहरादून में पहाड़ियों की तलहटी पर बेतरतीब निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इनसे जवाब तलब

देहरादून जिले की पहाड़ियों की तलहटी में अवैध रूप से बड़े स्तर पर निर्माण, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, जैव विविधता बोर्ड से मांगा जवाब

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: देहरादून जिले की पहाड़ियों की तलहटी में अवैध रूप से बड़े स्तर पर निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, जैव विविधता बोर्ड समेत अन्य से तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, देहरादून निवासी रेनू पॉल की ओर से साल 2021 में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के फुटहिल खासकर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने व फुटहिल से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इस जनहित याचिका की साल 2019 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी.

इधर, याचिकाकर्ता रेनू पॉल ने दोबारा नैनीताल हाईकोर्ट में विस्तृत शपथ पत्र पेश किया. जिसमें उन्होंने बताया कि देहरादून जिले में चिन्हित फुटहिल, जो 30 डिग्री ढलान युक्त हैं और भू स्खलन संभावित क्षेत्र हैं, वहां पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हो गए हैं. जबकि, यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अति सेंसटिव हैं. जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जैव विविधता बोर्ड समेत अन्य पक्षों से 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी. बता दें कि देहरादून धीरे-धीरे कंक्रीट में तब्दील हो रहा है. जहां कभी जंगल या खेत हुआ करते थे, वहां अब बिल्डिंग नजर आने लगी है, जिस पर भी हाईकोर्ट सख्ती दिखा चुका है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGHCOURT CONSTRUCTION
FOOTHILLS CONSTRUCTION IN DEHRADUN
देहरादून में अवैध निर्माण
नैनीताल हाईकोर्ट अवैध निर्माण सख्ती
DEHRADUN ILLEGAL CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.