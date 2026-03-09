ETV Bharat / state

दुर्गम से सुगम में ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली बड़ी राहत

नैनीताल: असिस्टेंट प्रोफेसर का ट्रांसफर दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में न करने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है. जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ी राहत मिली है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आगामी स्थानांतरण सत्र के समय याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़, स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट और पीजी कॉलेज काशीपुर में रिक्त पड़े पदों में से एक पर स्थानांतरण नियमावली के तहत पर स्थानांतरण किया जाए.

क्या है मामला? दरअसल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे राजकीय पीजी कॉलेज जोशीमठ (चमोली) में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान कार्यरत हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है. वे यहां तीन साल की दुर्गम सेवा कर चुकी हैं.

पिछले साल उनकी ओर से सुगम क्षेत्र में सेवा करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन स्थानांतरण सत्र शून्य हो जाने के कारण उनका स्थानांतरण सुगम में नहीं हो सका. इसलिए आगामी स्थानांतरण सत्र में उनका स्थानांतरण सुगम में किया जाए.