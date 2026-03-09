दुर्गम से सुगम में ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली बड़ी राहत
राजकीय पीजी कॉलेज जोशीमठ की असिस्टेंट प्रोफेसर के ट्रांसफर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सुगम में ट्रांसफर करने के दिए आदेश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 9, 2026 at 5:47 PM IST
नैनीताल: असिस्टेंट प्रोफेसर का ट्रांसफर दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में न करने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है. जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ी राहत मिली है.
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आगामी स्थानांतरण सत्र के समय याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़, स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट और पीजी कॉलेज काशीपुर में रिक्त पड़े पदों में से एक पर स्थानांतरण नियमावली के तहत पर स्थानांतरण किया जाए.
क्या है मामला? दरअसल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे राजकीय पीजी कॉलेज जोशीमठ (चमोली) में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान कार्यरत हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है. वे यहां तीन साल की दुर्गम सेवा कर चुकी हैं.
पिछले साल उनकी ओर से सुगम क्षेत्र में सेवा करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन स्थानांतरण सत्र शून्य हो जाने के कारण उनका स्थानांतरण सुगम में नहीं हो सका. इसलिए आगामी स्थानांतरण सत्र में उनका स्थानांतरण सुगम में किया जाए.
आज सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले साल पंचायत चुनाव होने और आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण स्थानांतरण सत्र शून्य हो गया था. जिसके कारण स्थानांतरण नहीं हो सके. आगामी स्थानांतरण सत्र मई 2026 से शुरू होगा.
जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू यादव का आगामी स्थानांतरण सत्र में सुगम के पीजी कॉलेज में कराएं. जिसके बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू को बड़ी राहत मिल गई है.
