कुमाऊं विवि से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से धरोहर राशि लेने का मामला, HC ने इनसे मांगा जवाब

नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से प्रोफेशनल कोर्स और बीए/एमए कराने के लिए धरोहर राशि लेने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार, कुमाऊं विश्वविद्यालय और यूजीसी से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

कॉलेजों से धरोहर राशि लेने से जुड़ा है मामला: दरअसल, पूरा मामला कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 31 से ज्यादा कॉलेजों से प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए 35 लाख रुपए और बीए एमए कराने के लिए 15 लाख रुपए की धरोहर राशि लिए जाने से जुड़ा है. जिसे लेकर पूर्णागिरी लॉ कॉलेज समेत 30 से ज्यादा कॉलेजों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है.

कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने कही ये बात: याचिका में कहा गया है कि वे कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं. उनके कॉलेजों में व्यावसायिक कोर्स के अलावा डिग्री दिए जाने संबंधित अन्य कोर्स कराए जा रहे हैं. पूर्व में विश्वविद्यालय ने हर कोर्स की एक निर्धारित फीस नियत की थी, जो कि 3 लाख रुपए थी.

विश्वविद्यालय ने भी दिया अपना जवाब: अब विवि ने प्रत्येक व्यावसायिक कोर्स की 35 लाख और अन्य सामान्य कोर्स की 15 लाख रुपए कर दी है, जो कि नियमों के विरुद्ध है. इस पर रोक लगाई जाए. जबकि, विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि उन्होंने अभी तक किसी कॉलेज से यह शुल्क नहीं लिया है.