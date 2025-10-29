कुमाऊं विवि से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से धरोहर राशि लेने का मामला, HC ने इनसे मांगा जवाब
कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 31 से ज्यादा कॉलेजों से प्रोफेशनल कोर्स और बीए एमए के लिए धरोहर राशि लेने पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से प्रोफेशनल कोर्स और बीए/एमए कराने के लिए धरोहर राशि लेने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार, कुमाऊं विश्वविद्यालय और यूजीसी से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
कॉलेजों से धरोहर राशि लेने से जुड़ा है मामला: दरअसल, पूरा मामला कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 31 से ज्यादा कॉलेजों से प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए 35 लाख रुपए और बीए एमए कराने के लिए 15 लाख रुपए की धरोहर राशि लिए जाने से जुड़ा है. जिसे लेकर पूर्णागिरी लॉ कॉलेज समेत 30 से ज्यादा कॉलेजों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है.
कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने कही ये बात: याचिका में कहा गया है कि वे कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं. उनके कॉलेजों में व्यावसायिक कोर्स के अलावा डिग्री दिए जाने संबंधित अन्य कोर्स कराए जा रहे हैं. पूर्व में विश्वविद्यालय ने हर कोर्स की एक निर्धारित फीस नियत की थी, जो कि 3 लाख रुपए थी.
विश्वविद्यालय ने भी दिया अपना जवाब: अब विवि ने प्रत्येक व्यावसायिक कोर्स की 35 लाख और अन्य सामान्य कोर्स की 15 लाख रुपए कर दी है, जो कि नियमों के विरुद्ध है. इस पर रोक लगाई जाए. जबकि, विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि उन्होंने अभी तक किसी कॉलेज से यह शुल्क नहीं लिया है.
कोर्ट ने 3 हफ्ते का दिया समय: यह शुल्क 2025-26 लागू होगा. इस संबंध में राज्यपाल से कुल सचिव की बैठक पहले हो चुकी है. वहीं, मामले में चांसलर की तरफ से भी जवाब पेश करने का समय मांगा गया. जिस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.
कुमाऊं विश्वविद्यालय के बारे में जानिए: कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है, जो नैनीताल में स्थित है. जो कुमाऊं क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में अहम भूमिका निभाता है. इसकी स्थापना साल 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुआ था. जो डीएसबी राजकीय पीजी कॉलेज नैनीताल और राजकीय पीजी कॉलेज अल्मोड़ा के विलय से अस्तित्व में आया.
कुमाऊं विश्वविद्यालय के तीन कैंपस यानी परिसर हैं. जिसमें डीएसबी कैंपस नैनीताल, सर जेसी बोस तकनीकी कैंपस भीमताल और अल्मोड़ा कैंपस हैं. साल 2020 में अल्मोड़ा परिसर को अलग करके एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की स्थापना की गई, लेकिन मूल रूप से यह कुमाऊं विश्वविद्यालय का हिस्सा था. इस विवि में 20 सरकारी कॉलेज, 61 निजी संस्थान और 1 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज संबद्ध है.
