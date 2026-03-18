ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा ग्रीष्मकालीन धान की खेती का मामला, किसानों को मिली बड़ी राहत

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले में ग्रीष्मकालीन धान की खेती को लेकर जारी प्रशासनिक आदेश को चुनौती देती याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है. अब किसान धान की खेती कर सकेंगे. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.

दरअसल, किसानों की ओर से दायर याचिका में जिला प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 4 फरवरी 2026 को उधम सिंह नगर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिलाधिकारियों को अनधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरियों को नष्ट करने और केवल जलभराव वाले क्षेत्रों में ही धान की खेती की अनुमति देने के निर्देश दिए थे.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि किसान गदरपुर तहसील क्षेत्र के निवासी हैं और उनकी भूमि विभिन्न स्थानों पर स्थित है. जिनमें कई क्षेत्र जलभराव की श्रेणी में नहीं आते. ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश किसानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है. साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा आदेश जारी किया गया?