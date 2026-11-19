नैनीताल पुस्तकालय घटिया जीर्णोद्धार और सरकारी धन दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, पर्यटन सीईओ तलब
नैनीताल की मॉल रोड स्थित ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगर पालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री का इस्तेमाल,हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 7:28 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल की मॉल रोड स्थित ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगर पालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मुख्य सचिव आनंद बर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. इस दौरान उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है.
लीगल सेल ने कोर्ट को अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की ओर से उच्च गुणवत्ता की इमारती लकड़ी की जगह घटिया और पॉपुलर जैसी लकड़ी लगाई गई, जो महज डेढ़ से तीन साल में ही फूलकर गिरने लगी और उखड़े शीशों को रस्सी से बांधना पड़ा है. मामले में कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सीईओ को तलब किया है. साथ ही राज्य सरकार व नगर पालिका से 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है.
साल 1933-34 में हुआ था पुस्तकालय का निर्माण: गौर हो कि इस ऐतिहासिक पुस्तकालय का निर्माण साल 1933-34 में मोहन लाल साह ने नगर पालिका को 5 हजार रुपए दान देकर कराया था, जहां दुर्लभ पुस्तकें संरक्षित हैं और कभी लाउडस्पीकर से समाचार प्रसारित होते थे. साल 2023-24 में एडीबी ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया था, लेकिन निर्माण कार्य घटिया होने की वजह से जल्द ही जर्जर होने लगा.
हाईकोर्ट ने माना सरकारी धन का दुरुपयोग, खुदाई पर जताई नाराजगी: नगर पालिका की ओर से राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग मानते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़कों के नवीनीकरण के तुरंत बाद केबल, सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए की जाने वाली खुदाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई.
याचिकाकर्ता ने हल्द्वानी-काठगोदाम सड़क चौड़ीकरण के बाद लगाए गए पेड़ों को काटकर की जा रही खुदाई का मुद्दा उठाया, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. इस पर मुख्य सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि समन्वय और समाधान के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बना दी गई हैं. भविष्य में राज्य स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी. वहीं, इस मामले में अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी.
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