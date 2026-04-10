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हल्द्वानी क्रिकेट लीग धोखाधड़ी में आयोजक की गिरफ्तारी पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी में ईवीसीएल कराने के नाम पर धोखाधड़ी, आयोजक की गिरफ्तारी पर रोक से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: हल्द्वानी में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग कराने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी विकास ढाका की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि मामले की जांच में अभी तक क्या प्रगति हुई है? उसकी रिपोर्ट कोर्ट में 17 अप्रैल तक पेश करें.

खेल सचिव ने रखा अपना पक्ष: पूर्व के आदेश पर आज यानी 10 अप्रैल खेल सचिव अमित सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि उनका कार्य खेल कराने के लिए मैदान उपलब्ध कराना है. खेलों का आयोजन फ्रेंचाइजी प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, उसका लेना-देना उनसे नहीं है. अगर कोई घपला होता है तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करती है. जिस पर कोर्ट ने मामले में हुई धोखाधड़ी की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ईवीसीएल (एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग) के नाम पर कई लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में नैनीताल पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास ढाका को गिरफ्तार किया था. ईवीसीएल लीग के आयोजक और मालिक विकास ढाका पर फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगे हैं.

हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 फरवरी से 12 फरवरी तक ईवीसीएल (EVCL) लीग क्रिकेट मैच का आयोजन करने और उसमें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के आने का झांसा देकर लोगों को फ्रेंचाइजी बेची गई थी. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल और हरियाणा के एक युवक से 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन लीग आयोजित नहीं की गई.

वहीं, बीती 6 फरवरी को आरोपी आयोजक विकास ढाका को काठगोदाम के मल्ला से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद विकास ढाका की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई. जिसमें उन्होंने पुलिस पर नियम विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार करने के आरोल लगाए हैं. पुलिस पर 7 साल से कम की सजा वाली धारा में अवैध कस्टडी का आरोप लगाया है. एफआईआर दर्ज करने और रिमांड शीट में गिरफ्तारी की टाइमिंग अलग-अलग लिखने के साथ ही पुलिस पर दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया है.

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