ETV Bharat / state

हल्द्वानी क्रिकेट लीग धोखाधड़ी में आयोजक की गिरफ्तारी पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

नैनीताल: हल्द्वानी में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग कराने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी विकास ढाका की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि मामले की जांच में अभी तक क्या प्रगति हुई है? उसकी रिपोर्ट कोर्ट में 17 अप्रैल तक पेश करें.

खेल सचिव ने रखा अपना पक्ष: पूर्व के आदेश पर आज यानी 10 अप्रैल खेल सचिव अमित सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि उनका कार्य खेल कराने के लिए मैदान उपलब्ध कराना है. खेलों का आयोजन फ्रेंचाइजी प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, उसका लेना-देना उनसे नहीं है. अगर कोई घपला होता है तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करती है. जिस पर कोर्ट ने मामले में हुई धोखाधड़ी की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ईवीसीएल (एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग) के नाम पर कई लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में नैनीताल पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास ढाका को गिरफ्तार किया था. ईवीसीएल लीग के आयोजक और मालिक विकास ढाका पर फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगे हैं.