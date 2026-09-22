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सामाजिक कार्यकर्ता के हक में आया हाईकोर्ट का आदेश, तत्कालीन एसएसपी समेत तमाम पुलिसकर्मियों पर हैं आरोप

नैनीताल के तत्कालीन एसएसपी समेत तमाम पुलिसकर्मियों पर हाईकोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश करने के आरोप, हाईकोर्ट ने जारी किया अहम आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 9:37 PM IST

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नैनीताल: सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता भुवन पोखरिया की ओर से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून' में शिकायत दर्ज कराने को कहा है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा, एएसपी प्रकाश चंद्र, एलआईयू निरीक्षक पंकज उप्रेती और पूर्व सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बिना किसी साक्ष्य व अभिलेखों के आधार पर हाईकोर्ट में गलत एवं कूटरचित (फर्जी) रिपोर्ट पेश की. इस आधारहीन रिपोर्ट के कारण याचिकाकर्ता और उनके परिवार की निजता (प्राइवेसी) के अधिकार का उल्लंघन हुआ.

साथ ही उनका मानसिक उत्पीड़न एवं शोषण किया गया. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अलोक महरा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून' में अपनी शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्राधिकरण की जांच या कार्रवाई से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे दोबारा हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को निस्तारित (डिस्पोज) कर दिया. गौर हो कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत एसएसपी कार्यालय से रिपोर्ट के साक्ष्य और दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न कराए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी.

भीमताल में दो मंजिला पार्किंग निर्माण मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई: वहीं, हाईकोर्ट ने भीमताल स्थित लीलावती पंत हेरिटेज इंटर कॉलेज के मैदान में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई जा रही दो मंजिला पार्किंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट की खंडपीठ ने जिला विकास प्राधिकरण के पार्किंग संबंधित टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है.

साथ में कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को भी निस्तारित कर दिया है. आज हुई सुनवाई पर शिक्षा विभाग ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह भूमि शिक्षा विभाग की है. बिना उनकी अनुमति के जिला विकास प्राधिकरण विभाग ने पार्किंग का निर्माण करने का टेंडर जारी कर दिया.

जिसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से नियमों के विरुद्ध जाकर पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है. जिसकी वजह से खेल मैदान मे होने वाली खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, भीमताल निवासी महेंद्र सिंह सूर्या ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि भीमताल के लीलावती पंत इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है.

याचिका में कहा गया है कि अगर कॉलेज के खेल मैदान को पार्किंग बना दिया गया, तो कॉलेज में होने वाली विभिन्न खेल गतिविधियां समाप्त हो जाएगी. विद्यालय के इस मैदान से कई राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रतिभाग किया है. प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की वजसे इसका मान सम्मान बढ़ा है.

अगर मैदान में पार्किंग बनाई जाती है, तो यहां होने वाली खेल क्रीड़ा प्रभावित होगी. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की तरफ से विद्यालय और अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है कि खेल के मैदान को कार पार्किंग के लिए दिया जाए.

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