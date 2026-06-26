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रुद्रप्रयाग में चौकीदार की मौत और मुआवजे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुआवजा दिलाए जाने से संबंधित वाद पर सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने कहा कि लापरवाही के कारण 'कर्मचारी को मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत किसी तीसरे पक्ष को मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि 'कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत मुआवजा केवल मृतक कर्मचारी के नियोक्ता को ही देना होगा, न कि कथित लापरवाही के आधार पर किसी तीसरे पक्ष को. कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम में नियोक्ताओं की ओर से अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने का प्रावधान है.

दरअसल, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने 'कर्मचारी मुआवजा आयुक्त रुद्रप्रयाग' की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ 'उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' की अपील पर सुनवाई की. मुआवजे का दावा करने वाली महिला ने अपने पति दिनेश प्रसाद डिमरी की मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी, जो अगस्तमुनि के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे.

क्या है पूरा मामला? मुआवजा दावा के मुताबिक, बीती 21 अक्टूबर 2012 को जब वे देखने गए कि नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तभी टूटे हुए बिजली के तार से उन्हें करंट लग गया. करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मुआवजा दावे पर सुनवाई के बाद आयुक्त ने 4,15,480 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.

आयुक्त ने कहा कि मौत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई. क्योंकि, टूटे हुए तार की बिजली विभाग ने मरम्मत नहीं की थी, उनकी ओर से लापरवाही हुई है और तार की मरम्मत की जाती, तो यह घटना घटित नही होती.

आयुक्त ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि मौत बिजली का करंट लगने से हुई. इसलिए मुआवजा भी बिजली विभाग ही दे. इस फैसले से असंतुष्ट होकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर की.