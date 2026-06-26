रुद्रप्रयाग में चौकीदार की मौत और मुआवजे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
'लापरवाही के कारण 'कर्मचारी को मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत किसी तीसरे पक्ष को मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता'- उत्तराखंड हाईकोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 26, 2026 at 10:16 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुआवजा दिलाए जाने से संबंधित वाद पर सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने कहा कि लापरवाही के कारण 'कर्मचारी को मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत किसी तीसरे पक्ष को मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता.
हाईकोर्ट ने कहा कि 'कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत मुआवजा केवल मृतक कर्मचारी के नियोक्ता को ही देना होगा, न कि कथित लापरवाही के आधार पर किसी तीसरे पक्ष को. कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम में नियोक्ताओं की ओर से अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने का प्रावधान है.
दरअसल, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने 'कर्मचारी मुआवजा आयुक्त रुद्रप्रयाग' की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ 'उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' की अपील पर सुनवाई की. मुआवजे का दावा करने वाली महिला ने अपने पति दिनेश प्रसाद डिमरी की मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी, जो अगस्तमुनि के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे.
क्या है पूरा मामला? मुआवजा दावा के मुताबिक, बीती 21 अक्टूबर 2012 को जब वे देखने गए कि नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तभी टूटे हुए बिजली के तार से उन्हें करंट लग गया. करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मुआवजा दावे पर सुनवाई के बाद आयुक्त ने 4,15,480 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.
आयुक्त ने कहा कि मौत बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई. क्योंकि, टूटे हुए तार की बिजली विभाग ने मरम्मत नहीं की थी, उनकी ओर से लापरवाही हुई है और तार की मरम्मत की जाती, तो यह घटना घटित नही होती.
आयुक्त ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि मौत बिजली का करंट लगने से हुई. इसलिए मुआवजा भी बिजली विभाग ही दे. इस फैसले से असंतुष्ट होकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर की.
कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल यही था कि क्या 'कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923' के तहत मुआवजे के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ,विभाग, कंपनी के खिलाफ फैसला दिया जा सकता है, जो उसका कर्मचारी नहीं था. अपीलकर्ता का तर्क था कि मृतक उनका कर्मचारी नहीं था और अगर मुआवजा दिया जाना है, तो वो केवल नियोक्ता के ही ओर से दिया जा सकता है. यहां उसका नियोक्ता वन विभाग है, इसलिए मुआवजा भी वही देगा.
इस पर कोर्ट ने कहा कि 'कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923' कुछ खास तरह के नियोक्ताओं की ओर से अपने कर्मचारियों को चोट और दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के मकसद से बनाया गया. कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के तहत जिम्मेदारी नियोक्ता के अलावा किसी और व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती.
चूंकि उस समय मृतक को 'डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर' ने काम पर रखा था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि मौत बिजली का करंट लगने से हुई. 'उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के खिलाफ इस अधिनियम के तहत मुआवजा देने का आदेध नहीं दिया जा सकता.
'मृतक दिनेश प्रसाद डिमरी विपक्षी संख्या दो डिविजनल फारेस्ट ऑफिसर के यहां काम करते थे. काम के दौरान ही उनकी मौत हो गई. एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे मुआवजे की जिम्मेदारी नियोक्ता के अलावा किसी और पर नहीं डाली जा सकती.'
कोर्ट ने बिजली विभाग की अपील को मंजूर करते हुए कहा कि मुआजे की रकम, ब्याज समेत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बजाय डिविजनल फॉरेस्ट की ओर से चुकाया जाए. कोर्ट ने आयुक्त के आदेश को संशोधित भी किया.
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