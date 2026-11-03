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'एक दिन तो सभी को वहां जाना ही है, जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए', हाईकोर्ट ने पाइंस श्मशान घाट तक 2 महीने में रोड बनाने को कहा

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

अदालत ने जनहित याचिका पर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितना जल्द हो सके रोड का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए. ताकि, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति भी अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दे सकें.