'एक दिन तो सभी को वहां जाना ही है, जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए', हाईकोर्ट ने पाइंस श्मशान घाट तक 2 महीने में रोड बनाने को कहा
नैनीताल के पाइंस स्थित श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार को रोड का निर्माण पूरा करने को कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:35 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल के पाइंस स्थित श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर रोड का निर्माण कार्य पूरा किया जाए.
अदालत ने जनहित याचिका पर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितना जल्द हो सके रोड का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए. ताकि, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति भी अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दे सकें.
श्मशान घाट के लिए सड़क का निर्माण की मांग: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिलाधिकारी व कमिश्नर की संस्तुति पर मोटर मार्ग का सर्वे काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. मार्ग न होने से लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है.
श्मशान घाट पर भी मूलभूत सविधाओं की कमी: इसके अलावा श्मशान घाट पर पानी, बैठने की व्यवस्था और लकड़ियों जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाए और वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
वन विभाग की ओर से दी गई ये दलील: वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है और अभी तक सड़क बनाने की अनुमति नहीं मिल सकी है.
हाईकोर्ट ने दिए मार्ग का निर्माण करने के आदेश: इस पर खंडपीठ ने सहज अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि 'एक दिन तो सभी को वहां जाना ही है, इसलिए वहां जाने के लिए उचित सुविधाएं होनी चाहिए.' कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया है.
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