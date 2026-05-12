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खटीमा में रास्ता बंद करने और खुर्पाताल में होटल की अनियमितता मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

खटीमा के सालभोजी समेत अन्य गांवों में रास्ता बंद करने के मामले पर हाईकोर्ट ने वन विभाग से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 12, 2026 at 10:21 PM IST

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नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के सालभोजी और अन्य गांवों का वन विभाग की ओर से सालों पुराना संचालित रास्ते को अपना बताकर बंद किए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि चार हफ्ते में इस पर अपना जवाब पेश करें.

हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी बताने को कहा है कि जनहित याचिका में लगाए गए दस्तावेजों के अनुरूप ही उसका उत्तर ही कोर्ट के सामने पेश करें. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमुर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, नरेश कुमार ने क्षेत्र के हित में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्थानीय लोग साल 1959 से इस रास्ते का उपयोग करते आए हैं. जो कि ग्राम सभाओं के रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है. अब वन विभाग इस भूमि को अपना बताकर इस रास्ते को बंद कर रही है. जबकि, क्षेत्र वासियों का यह एकमात्र रास्ता है.

आज यानी 12 मई को हुए सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह भूमि वन प्रभाग की है. अब वन प्रभाग अपना कब्जा लेने जा रही है. जिस पर क्षेत्र वासी इसका विरोध कर रहे हैं. मामले में कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड जनहित याचिका में लगाया गया वो भी आप ने दिया. ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रभाग की भूमि है? इस पर स्थिति से अवगत कराएं.

खुर्पाताल स्थित डायनेस्टी होटल मामले पर सुनवाई: नैनीताल स्थित खुर्पाताल डायनेस्टी रिसॉर्ट के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों के तहत संचालन नहीं करने पर प्रशासन की ओर से रोक लगाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिसॉर्ट मालिक को कोई राहत नहीं दी. साथ ही कहा है कि उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिए गए समन का अभी तक क्यों अनुपालन नहीं किया? इस पर आप जवाब पेश करें.

फिलहाल, कोर्ट ने होटल स्वामी को कोई राहत नहीं दी है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. याचिका में कहा गया है कि बोर्ड की ओर से पॉल्यूशन बढ़ाने और उसके नियमों का तय समय के भीतर अनुपालन नहीं करने पर दो बार समय दिया गया था. समन मिलने के बाद उसका अनुपालन किया गया.

आज सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी होटल स्वामी पीसीबी के नियमों के खिलाफ चल रहा है, जो सॉलिड वेस्ट डस्टबिन में डाला जाना चाहिए था, उसे खुले मैदान में डाला जा रहा है. कई बार हिदायत देने के बाद भी होटलकर्मी उनके कर्मियों को धमकी दे रहे हैं. इसलिए कर्मियों को भी सुरक्षा दिलाई जाए.

डायनेस्टी होटल को कर दिया गया सील: उधर, मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो इधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डायनेस्टी होटल को सील कर दिया. होटल के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानकों के अनुरूप कार्य न करने पर विभाग ने होटल का विद्युत कनेक्शन भी कटवा दिया. व्यवसायिक उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. वहीं, कार्रवाई के दौरान होटल प्रबंधन और प्रशासनिक टीम के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

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