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उत्तराखंड के जेलों में आजीवन सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पूछे ये सवाल

नैनीताल: उत्तराखंड की जेलों में आजीवन सजा काट चुके कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा नहीं करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि एक हफ्ते के भीतर कोर्ट को बताएं कि इन्हें रिहा करने के लिए क्या पालिसी बनाई गई है? कोर्ट को अवगत कराएं. अब मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

कोर्ट में सरकार ने रखा अपना पक्ष: आज यानी 11 मई को राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर कई कैदियों को जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया है. जबकि, कई संगीन अपराध में लिप्त अपराधियों को नहीं छोड़ा गया और कुछ अपराधी ऐसे हैं, जिनको छोड़ने के लिए राज्य सरकार की और अनुमति लेनी आवश्यक है.

कैदियों ने कही ये बात: वहीं, कैदियों की तरफ से कहा गया कि उनकी सजा कब की पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है. यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. उनकी ओर से कई बार उन्हें रिहा करने को लेकर जेल प्रशासन को पत्र भी दिए गए, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया. यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है.