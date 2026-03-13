सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं को नियमित सेवा का लाभ न देने के मामले पर सुनवाई, जानिए मामला
नैनीताल हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ताओं को नियमित सेवा का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, लार्जर बैंच को केस ट्रांसफर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 13, 2026 at 7:59 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक अध्यापक (एलटी) और प्रवक्ताओं के नियमित होने से पहले की गई सेवाओं को नियमित सेवाओं में न जोड़े जाने व उसका लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को लार्जर बैंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है. साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.
क्या है मामला? दरअसल, सत्य प्रकाश शर्मा समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति साल 1990 से 1993 के बीच हुई है. वे साल 2002 में नियमित हुए हैं. अब राज्य सरकार उनके नियमित होने से पूर्व में की गई सेवाओं को नियमित सेवाओं में नहीं जोड़ रही है. जबकि, उनकी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 7 अगस्त 1993 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी सेवाओं को नियमित सेवाओं में जोड़ा जाएगा.
राज्य सरकार की ओर से कही ये बात, याचिकाकर्ताओं ने रखा अपना पक्ष: इस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इनकी पूर्व की सेवाएं नियमित सेवाओं में नहीं जोड़ा जा सकता. क्योंकि, ये साल 2018 की सेवानिवृत्त नियमावली के भीतर नहीं आते हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनपर साल 2018 की सेवानिवृत्ति नियमावली लागू नहीं होती है.
उन पर उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति नियमावली 1961 लागू होती है. इसलिए नियमित होने से पूर्व में की सेवाओं को नियमित सेवाओं में जोड़ा जाए. साथ ही नियमित सेवाओं में जोड़ते हुए उसका लाभ उन्हें दिया जाए. मामला खंडपीठ में विचाराधीन होने के कारण आज एकलपीठ ने इस मामले को भी लार्जर बैंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है.
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