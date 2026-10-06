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उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ, दहेज उत्पीड़न मामले में भी सुनवाई

बता दें कि बीती मार्च 2025 में परीक्षा से दो दिन पहले हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्थगनादेश जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर पद के लिए जो अर्हता तय की थी, वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) 2019 के मानकों के विपरीत थी.

याचिकाकर्ता का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, कोई भी सरकार या संस्थान एआईसीटीई के विपरीत जाकर तकनीकी शिक्षा के मानदंड तय नहीं कर सकता. अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि मार्च 2025 में तीन बार सुनवाई के बाद सरकार की ओर से नियमों में बदलाव न किए जाने पर कोर्ट ने स्थगनादेश पारित किया था.

सरकार ने 27 मार्च 2026 को नियमों में संशोधन कर दिया, जिसके तहत अब भर्ती एआईसीटीई (AICTE) मानकों के अनुरूप ही कराई जाएगी. पहले स्नातक अर्हता वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते थे, लेकिन संशोधन के बाद लेवल 10 लेक्चरर पद के लिए स्नातक के साथ स्नातकोत्तर की अनिवार्यता नियम में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दी गई है.

इसी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी. याचिका इसी आधार पर दाखिल की गई थी कि जहां स्नातकोत्तर अनिवार्य अर्हता है, वहां सरकार गलत नियमों के तहत स्नातक पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल कर रही थी. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इसे सही कर लिया गया है.

काशीपुर में दहेज उत्पीड़न केस में पति समेत अन्य को राहत: वहीं, काशीपुर थाने में दर्ज दहेज उत्पीड़न व वैवाहिक विवाद के मामले में पति समेत चार अन्य को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.