जीजीआईसी रानीपोखरी की प्रधानाचार्या के ट्रांसफर पर लगी रोक जारी, जानिए पूरा मामला

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी की प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया के ट्रांसफर मामले में सुनवाई,वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती

November 25, 2025

नैनीताल: देहरादून जिले की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी की प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया के ट्रांसफर अन्यत्र किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनके स्थानांतरण पर लगी रोक को जारी रखा है. साथ में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से यह बताने को कहा है कि किन कारणों से कॉलेज का शिक्षा का स्तर गिर रहा है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती वीसी के जरिए कोर्ट में हुए पेश: कोर्ट ने ये भी पूछा है कि कौन से ऐसे शिक्षक हैं? जिनकी वजह से ये हो रहा है, उनकी लिस्ट बनाकर कोर्ट में पेश करें. ऐसे कौन से शिक्षक हैं, जो धरना प्रदर्शन कर दवाब में डालकर ऐसे आदेश पारित करवा रहे हैं. उनकी भी लिस्ट तीन हफ्ते के भीतर पेश करें. अब मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. आज सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) रानीपोखरी में तैनात प्रधानाचार्या के खिलाफ वहां के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए. जिसे शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया. जिसके बाद विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर शिकायतों की जांच कराई.

प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में दी चुनौती: इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्या के खिलाफ किसी तरह के अनुचित व्यवहार की पुष्टि नहीं की, लेकिन कमेटी ने प्रधानाचार्या और शिक्षकों के स्थानांतरण की संस्तुति विभागीय सचिव से की. जिसे प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

प्रधानाचार्या आरती की स्थानांतरण पर लगी रोक जारी: इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिछली तारीख को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में तलब किया था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानाचार्या आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

