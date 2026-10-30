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उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

इनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाए? इस मामले में वे अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र 3 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.