उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव शहरी विकास से मांगा शपथपत्र
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 10:47 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों को सरकार की ओर से प्रदत्त सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर यह सुनवाई की है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास से पूछा है कि प्रदेश में कूड़ा बीनने वाले आखिर किस समुदाय के हैं? साथ ही पूछा कि इनको क्यों जीवन यापन की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई?
इनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाए? इस मामले में वे अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र 3 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
दरअसल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि नैनीताल हाईकोर्ट एवं अन्य जिला विधिक प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार, कूड़ा बीनने वालों को जरूरी सामान व उनके बच्चों को राज्य व केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का सहारा नहीं मिल रहा है. जिसकी वजह से उनके बच्चे भी वही का वही काम करते आ रहे हैं. जिसकी वजह से उनका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है.
इसलिए उन्हें भी केंद्र व सरकार की तरफ से जारी तमाम सुविधाओं का लाभ दिया जाए. जैसे आम नागरिकों को मिल रहा है. ताकि, उनके बच्चों को वही काम न करना पड़े. उनके बच्चों का भी विकास होना भी अति आवश्यक है. क्योंकि, वे हमारे समाज का अहम हिस्से से जुड़े हुए हैं. वे एक सच्चे पर्यावरण मित्र भी हैं. कम से कम सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके.
बता दें कि उत्तराखंड के तमाम शहरों में सड़क या नदी किनारे बस्तियों में कई लोग रहते हैं. जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं. जो एक तरह से सफाई का भी काम करते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं आया है. अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर ये लोग किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सरकार की योजनाओं से क्यों वंचित है?
ये भी पढ़ें-