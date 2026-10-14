NIT उत्तराखंड के नॉन टेक्निकल स्टाफ के प्रमोशन पर सुनवाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सचिव को लेना होगा फैसला
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के नॉन टेक्निकल स्टाफ के प्रमोशन और सैलरी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सहायक अध्यापकों के पदों को भी भरने के आदेश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 6:57 PM IST
नैनीताल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड (एनआईटी श्रीनगर) के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वे पदोन्नति और वेतन स्तर के मामले में 9 महीने के भीतर निर्णय लें. मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया.
क्या था मामला? मामले के तहत नेहा रतूड़ी समेत अन्य ने राज्य सरकार बनाम भारत संघ के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उनके वेतन स्तर भर्ती नियम 2019 के अनुसार तय किए जाएं, जो अन्य एनआईटी श्रीनगर के गैर-शिक्षण उच्च तकनीकी स्टाफ पर लागू हैं. ताकि, उनके साथ समानता रहे.
उन्होंने पूर्व व्यापी प्रभाव से पदोन्नति और सभी वित्तीय व अन्य परिणामी लाभ देने की भी मांग की, जिससे उन्हें भर्ती नियम 2019 का लेवल 9 मिल सके. साथ ही उन्होंने याचिका के अंतिम निस्तारण तक अन्य लोगों की गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती और पदोन्नति की चल रही और भावी प्रक्रिया रोकने की मांग की थी.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पदोन्नति के अवसर न होने से कर्मचारी ठहराव का सामना कर रहे थे. उन्होंने संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया, जिसकी जांच एक समिति ने की. इसके बाद मामला 6 जनवरी 2026 की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में रखा गया.
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सैद्धांतिक रूप से गैर-शिक्षण कर्मचारियों की मैपिंग/उच्चीकरण को उनकी फीडिंग कैडर में पात्रता की तिथि से एवं पद के पुनर्जीवन को मंजूरी दी. बोर्ड ने ये निर्णय शिक्षा मंत्रालय को भेजने का भी फैसला किया.
वहीं, कोर्ट ने कहा कि बोर्ड निर्णय ले चुका है और अब मामले की जांच मंत्रालय को करनी है. इसलिए याचिका का निस्तारण करते हुए शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया गया कि यदि अब तक निर्णय नहीं लिया गया हो, तो आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तिथि से 9 महीने के भीतर एक या दूसरे प्रकार से निर्णय लें.
सहायक अध्यापकों के पदों को भी भरने के आदेश: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोनाकाल के दौरान पूर्व में जारी विज्ञप्ति के बावजूद सहायक अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा के 451 पदों पर नियुक्ति न करने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इन पदों को जल्द भरने के आदेश जारी किए हैं. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
क्या है मामला? दरअसल, सूरज गैरोला, मनोज पांडे समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2019-20 में 2,287 सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन तब कोरोनाकाल में सीटीईटी परीक्षा में देरी के कारण कई अभ्यर्थी डीएलएड उत्तीर्ण होने के बावजूद पात्र नहीं हो पाए.
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने को कहा था. तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 20 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट में लिखित अंडरटेकिंग दी कि ऐसे अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने 451 अन्य पद भी चिह्नित किए. 11 अक्टूबर 2021 को इन पदों के लिए विज्ञप्ति भी जारी हो गई. जिनमें तब से नियुक्ति नहीं हुई.
तब इन पदों के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन साल 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम अन्य से जुड़े मामले में निर्णय दिया था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड धारक योग्य नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 451 पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
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