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NIT उत्तराखंड के नॉन टेक्निकल स्टाफ के प्रमोशन पर सुनवाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सचिव को लेना होगा फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड (एनआईटी श्रीनगर) के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वे पदोन्नति और वेतन स्तर के मामले में 9 महीने के भीतर निर्णय लें. मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया.

क्या था मामला? मामले के तहत नेहा रतूड़ी समेत अन्य ने राज्य सरकार बनाम भारत संघ के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उनके वेतन स्तर भर्ती नियम 2019 के अनुसार तय किए जाएं, जो अन्य एनआईटी श्रीनगर के गैर-शिक्षण उच्च तकनीकी स्टाफ पर लागू हैं. ताकि, उनके साथ समानता रहे.