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सोबन सिंह जीना विवि प्री-पीएचडी प्रवेश परीक्षा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्री-पीएचडी प्रवेश परीक्षा का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसमें याचिकाकर्ता दीपक चंद्र उप्रेती ने परीक्षा में यूजीसी रेगुलेशन 2020 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि यूजीसी रेगुलेशन 2020 के अनुसार प्री-पीएचडी परीक्षा में 50 फीसदी प्रश्न संबंधित विषय और 50 फीसदी प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाने अनिवार्य हैं. विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा में सभी प्रश्न केवल इतिहास विषय से ही पूछ लिए गए. रिसर्च मेथोडोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया. इतिहास विषय के अभ्यर्थी की ओर से इस मामले को चुनौती दी गई है.

अदालत ने विवि से पूछा है कि अगर परीक्षा आयोजित कराने में यूजीसी रेगुलेशन का उल्लंघन हुआ है, तो क्या विश्वविद्यालय दोबारा परीक्षा करा सकती है? इस मामले में 3 सितंबर तक स्थिति से संबंधित विभाग अवगत कराएं. अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

जहर खिलाने के आरोप में घिरे परिवार को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक: हरिद्वार जिले के रुड़की कोतवाली में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है.

मामले में पीड़िता ने अपने पति जाबिर, उसकी पहली पत्नी और उनके बेटे पर 14 अगस्त 2026 को जबरन कीटनाशक खिलाने का आरोप लगाया था. जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 123 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें झूठा फंसाया गया है. जबकि, पति ने दोनों पत्नियों के रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था कर रखी है. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया.

वकील ने बताया कि कथित घटना रात 10 बजे की बताई गई है. जबकि, रात 11 बजे पीड़िता अपनी बेटी के साथ घर के दरवाजे पर ताला लगाकर स्कूटी से आराम से जाती हुई दिख रही है. फुटेज से साफ है कि पीड़िता घटना के समय के बाद भी पूरी तरह सामान्य और होश में थी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक पुलिस जांच जारी रहेगी, लेकिन याचिकाकर्ता यदि जांच में सहयोग करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.