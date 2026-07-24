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उत्तराखंड के धार्मिक स्थल-बुग्यालों में प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

उतराखंड के धार्मिक स्थलों, बुग्यालों व ग्लेशियरों में सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान मामले पर सुनवाई, मुख्य सचिव करे विचार

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 7:04 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, बुग्यालों व ग्लेशियरों में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें बताया गया है कि यह कचरा पर्वतारोही व श्रद्धालु अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसे नीचे वापस नहीं लाया जा रहा है. जिससे हिमालयी पर्यावरण संकट में आ गया है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी सभी मांगों को लेकर मुख्य सचिव को प्रत्यावेदन देने को कहा है. साथ में कोर्ट ने मुख्य सचिव से भी उस पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने जनहित याचिका को इससे जुड़े मामले के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई.

दरअसल, समाजसेवी व आयुर्वेदा के रिटायर्ड डॉक्टर आशुतोष पंत ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, बुग्यालों व ग्लेशियरों में पर्यटक और श्रद्धालु जा रहे हैं. जो अपने साथ खाने की प्लास्टिक में बंद सामग्री लेकर जा रहे हैं.

जिसे वो वहीं पर छोड़कर आ रहे हैं. जिससे नाजुक हिमालयी जगहों पर प्लास्टिक कचरा फैल रहा है. जिसके चलते प्रदेश के जंगलों, धार्मिक स्थल समेत ग्लेशियरों के साथ ही नदियों, नालों में प्लास्टिक का कचरा जमा हो गया है. इस कचरे से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.

याचिका में कहा गया है धार्मिक स्थलों में भंडारा कराने वाले लोगों और बुग्याल में जाने वाले पर्यटकों की निगरानी के लिए अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जाए. जो यह सुनिश्चित करें कि जो भी यात्री या ट्रेकर अपने साथ पानी की बोतलें या अन्य खाने पीने का सामान साथ लेकर जा रहा है, वो उन खाली पैकेटों को अपने साथ वापस लेकर आएं. ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाए.

भंडारा, शादी विवाह समेत अन्य आयोजनों के बाद वहीं पर पड़ा रहता है कचरा: याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में ये भी कहा है कि भंडारा, शादी विवाह समेत अन्य आयोजनों में भारी मात्रा में प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, बोतलें और अन्य सामान का इस्तेमाल किया जाता है. आयोजन समाप्त होने के बाद ये कचरा वहीं बिखरा पड़ा रहता है.

बॉन्ड भरवाने के साथ लगाया जुर्माना: याचिकाकर्ता ने आयोजन कराने वाली संस्थाओं से इसको साफ कराने के लिए बॉन्ड भरवाने की भी मांग की है. जिसमें उनकी ओर से कूड़ा साफ करने की शर्त का उल्लेख हो, ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाए. इस जुर्माने की राशि कचरा हटाने वालों को दिया जाए.

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