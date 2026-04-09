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काशीपुर किसान सुखवंत आत्महत्या केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को पेश करनी होगी जांच रिपोर्ट

नैनीताल: काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के कई मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार से अभी तक केस के जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया है, उस पर वे अपना जवाब न्यायालय में पेश करें.

अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. आज यानी 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि मामले में चार्जशीट तैयार हो चुकी है. मामले में 12 लोग नामजद हैं. जिस पर कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को कहा है. सभी पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल नियत की है.

इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे जांच में सहयोग करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. राज्य सरकार ने स्थिति से अवगत कराते हुए कहा था कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामला गंभीर होने के कारण डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मामले की जांच एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी है, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला? गौर हो कि बीती 10 और 11 जनवरी की रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं सुखवंत ने उधम सिंह नगर के तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत तमाम पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप भी मढ़े थे.