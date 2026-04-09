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काशीपुर किसान सुखवंत आत्महत्या केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को पेश करनी होगी जांच रिपोर्ट

काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या केस में नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 5:42 PM IST

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नैनीताल: काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के कई मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार से अभी तक केस के जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया है, उस पर वे अपना जवाब न्यायालय में पेश करें.

अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. आज यानी 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि मामले में चार्जशीट तैयार हो चुकी है. मामले में 12 लोग नामजद हैं. जिस पर कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को कहा है. सभी पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल नियत की है.

इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे जांच में सहयोग करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. राज्य सरकार ने स्थिति से अवगत कराते हुए कहा था कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामला गंभीर होने के कारण डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मामले की जांच एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी है, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला? गौर हो कि बीती 10 और 11 जनवरी की रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं सुखवंत ने उधम सिंह नगर के तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत तमाम पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप भी मढ़े थे.

किसान का कहना था कि उसके साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी हुई है और उनसे करीब चार करोड़ ठग लिए गए. जब इसकी शिकायत बार-बार पुलिस से की गई तो पुलिस ने उनकी शिकायत पर अमल नहीं किया गया, उल्टा उसे ही डरा धमकाया गया. उसके आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 लोगों पर आईटीआई थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया था. यह कार्रवाई मृतक के भाई की तहरीर पर की गई थी.

पुलिस ने अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंद्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरवर सिंह, महीपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेंद्र, राजेंद्र, गुरप्रेम सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सौरा, बिजेंद्र, पूजा और जहीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है. उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है. यह केस दो पक्षों के बीच आपसी जमीन और विवाद से जुड़ा मामला है. किसान ने आत्महत्या की है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए.

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