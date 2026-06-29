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रामपुर तिराहा कांड के आरोपियों को सजा दिलाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, जानिए हाईकोर्ट में क्या हुआ?

रामपुर तिराहा कांड मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के आरोपियों को सजा दिलाए जाने से जुड़े मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस संबंध में जो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका लिखित प्रति कोर्ट के पेश करें. सुनवाई कहां हो इलाहाबाद हाईकोर्ट में या नैनीताल हाईकोर्ट में? आज सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठा कि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी चाहिए या नैनीताल हाईकोर्ट में? क्योंकि, रामपुर तिराहा कांड के समय दोनों राज्य एक ही थे, जो बाद में अलग हुए. इस मामले पर कोर्ट ने याचिककर्ता से लिखित जवाब पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. दरअसल, उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन साह ने जिला जज व विशेष जज सीबीआई देहरादून की अदालत की ओर से मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित मुकदमे को देहरादून से मुजफ्फरनगर कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उत्तराखंड शहीद स्मारक (फाइल फोटो- ETV Bharat)