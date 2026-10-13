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नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे मुस्लिम प्रेमी जोड़े, पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश

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नैनीताल: हरिद्वार के रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को आधार बनाया. जिसके आधार पर प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए.