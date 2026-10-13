नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे मुस्लिम प्रेमी जोड़े, पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे मुस्लिम प्रेमी जोड़े, पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश
हरिद्वार जिले की मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पुलिस को देनी होगी सुरक्षा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 4:02 PM IST
नैनीताल: हरिद्वार के रुड़की निवासी मुस्लिम प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को आधार बनाया. जिसके आधार पर प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए.
सरकार को भी पेश करनी होगी रिपोर्ट: इसके अलावा हाईकोर्ट ने रुड़की थाने के एसएचओ से कहा कि प्रेमी जोड़े के खतरे का आकलन करते हुए उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए. साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन लोगों से इन्हें खतरा पैदा हो गया है, उन्हें बुलाकर विधि अनुसार समझाएं. वहीं, कोर्ट ने मामले में सरकार से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, रुड़की थाना क्षेत्र निवासी मुस्लिम महिला और उसके पति ने पुलिस से अपनी सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर नैनीताला हाईकोर्ट में सुरक्षा संबंधित याचिका दायर की थी. जिसमें महिला का कहना था वो एक दूसरे से कई सालों से प्रेम करते हैं. अब वे एक साथ रहना चाहते हैं.
निकाह से महिला के परिजन नाखुश: उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को आपसी सहमति से मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कर लिया है. वे एक ही धर्म और जाति के हैं. जबकि, निकाह के वक्त दोनों बालिग थे. उनके निकाह करने से महिला के परिजन नाखुश हैं.
जान से मारने की धमकी देने का आरोप: महिला का आरोप है कि बार-बार अम्मी, अब्बू, भाई समेत अन्य अन्य परिजन उसे और शौहर के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. याचिका में उनकी ओर से हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उसे और शौहर समेत उसके परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश थाने को दिए जाए.
हाईकोर्ट ने दिए जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश: वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने रुड़की पुलिस ने दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही कहा कि जोड़े को जिन लोगों से खतरा है, उन्हें बुलाकर समझाएं की.
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